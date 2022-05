Mahmood, scaramanzia sull’ESC 2022 con Blanco: “Ecco come finirà”

Eurovision Song Contest 2022, il cantante smorza la tensione con una battuta: “Finirà come la Nazionale italiana”

Chi vincerà l’ESC 2022? Sicuramente non l’Italia e ad esserne convinto è il cantante che insieme a Blanco rappresenterà proprio la nostra nazione. Stando infatti alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero del settimanale TvMia, l’interprete che ha trionfato sul palco dell’Ariston con Brividi, aggiudicandosi il posto all’importante kermesse europea, ha smorzato la tensione delle aspettative con una battuta:

“Finirà come con la Nazionale italiana che ha vinto l’Europeo e poi è stata subito esclusa dai Mondiali.”

Insomma basse aspettative per evitare di rimanere delusi ma è ovvio che il cantautore ed il suo compagno di avventura sperano di poter vincere la gara facendo bissare all’Italia la vittoria che, in questo caso, vincerebbe per ben due anni consecutivi dopo il trionfo dei Maneskin l’anno scorso.

Mahmood e Blanco pronti per l’ESC, svelato un retroscena: “Non vedono l’ora di esibirsi”

Il cantante, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, ha anche aggiunto di ritenere improbabile che l’Italia si aggiudichi nuovamente la vittoria: “Non faranno mai vincere per due anni di seguito il nostro Paese, sarebbe troppo bello.” Scaramanzia a parte però, i due cantanti non vedono l’ora di salire sul palco e conquistare tutti con la loro esibizione. Sul settimanale, infatti, si legge:

“Chi li conosce bene sa che non vedono l’ora di salire sul palco e vincere di nuovo contando la loro Brividi per i telespettatori di tutta Europa.”

Eurovisione Song Contest 2022: chi vincerà la gara? Anticipazioni su semifinali e finale

Grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno scorso quest’anno ESC si svolgerà in Italia più precisamente al Pala Alpitour di Torino, e dal nostro Paese verrà organizzata. A condurre l’evento ci sarà un terzetto di eccezione la star italiana nota in tutto il mondo Laura Pausini, un altro artista conosciuto in tutto il mondo Mika ed il conduttore Alessandro Cattelan. Le due semifinali andranno in onda martedì 10 e giovedì 12 maggio su Rai1. Mentre invece la finale verrà trasmessa sabato 14 maggio sempre su Rai1. Invece a seguire in Tv l’evento dagli studi Rai1 ci sarà nuovamente la coppia che l’anno scorso ha portato fortuna Cristiano Malgioglio (che confessa la sua delusione) e Gabriele Corsi.