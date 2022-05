Diego Tavani lascia Uomini e Donne con Aneta: Armando Incarnato lo attacca

U&D: Diego Tavani prende una decisione dopo la lite con Armando Incarnato

C’è stata una svolta nel dating show condotto da Maria De Filippi, per due protagonisti del trono over. Diego Tavani ha deciso di lasciare la trasmissione con Aneta, per continuare a conoscerla senza la presenza delle telecamere, ma prima di fare l’importante passo si è scontrato con Armando Incarnato. Quest’ultimo quando il cavaliere non ha nascosto di avere delle paure gli ha detto: “Non scappare dalla situazione, hai esclusiva con lei o sei intenzionato a conoscere altre donne? Quindi è una coppia, alla fine le scuse sono banali, dovresti essere felice”.

Gianni Sperti contro l’ex flirt di Ida Platano: “Stai trovando il pelo nell’uovo”

Diego Tavani e Aneta oggi a Uomini e Donne hanno raccontato come procede tra loro. Per iniziare ha rotto il silenzio quest’ultima: “E’ stata una settimana intensa, ci siamo vissuti tanto, mi azzerderei quasi a dire la coppia, quando presento una persona per me è importante”. Il cavaliere ha preso la parola: “Qui non è discorso di paura, di consapevolezza, da parte mia ci siamo incontrati, andando avanti ho vissuto sempre persone che si facevano un po’ rincorrere, forse perchè cercavo nella donna quell’impatto estetico forte, con una persona come lei che è così semplice e devota alla coppia, mi mancano quelle sensazioni di dire..”, venendo interrotto da Gianni Sperti, che di recente ha mandato a quel paese Tina: “Hai confermato che sei un bluff, non è possibile arrivare a dire è tutto così perfetto, stai trovando il pelo nell’uovo“. A difendere l’ex flirt di Ida Platano ci ha pensato la dama originaria della Repubblica Ceca: “Lo vivo nel quotidiano, non fa dei passi indietro”. L’opinionista ha rincarato la dose: “Una scusa per non formare una coppia”. La replica del cavaliere è stata: “Sto dicendo le mie sensazioni, perchè sono un bluff? Non sto dicendo che voglio chiudere”.

La dama messa in guardia dal cavaliere napoletano: “Non si sta muovendo nella tua direzione”

Aneta ha giustificato il cavaliere: “Mi dice spesso ho paura, lo credo perchè sono la prima ad averla la follia di stare bene”. Nel contempo si è intromesso Armando Incarnato, e l’ex flirt di Ida Platano si è difeso dicendogli: “Tu sei infelice, io sono pure insicuro”. Lo storico protagonista del trono over è sbottato: “Ma come ti permetti, tu sei insicuro e infelice. Se stai zitto fai più bella figura”. Il cavaliere napoletano poi si è rivolto alla dama originaria della Repubblica Ceca mettendola in guardia: “Non si sta muovendo nella stessa direzione tua, non lo difendere, non ne vale la pena”, scatenando la furia del 42enne: “Vuoi che tiro fuori quello che hai fatto a lei?”. Infine all’invito della conduttrice: “Se la vuoi vivere fuori…se rispondi si potete uscire dal programma, forse si sono fraintese le tue sensazioni”, l’ex flirt di Ida Platano è uscito dalla trasmissione con l’imprenditrice romana dopo aver fatto un ballo con la stessa: “Nessuno mi ha fatto la domanda, la vivo tutti i giorni”.