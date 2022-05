Domenica In, gaffe di Mara Venier con un suo ospite: “Come lo fai tu…”

Gaffe di Mara Venier con Gianluca Vacchi: “Come lo fai tu, nessuno. Intendo il balletto!”

Mancano pochissime puntate del salotto domenicale di Rai1 e la conduttrice, che è la zia di tutti gli italiani, ha aperto la puntata di oggi con un ospite d’eccezione ovvero l’influencer milionario Gianluca Vacchi, famoso per i suoi balletti sui social e per un documentario che presto uscirà su Prime Video. E proprio quando è entrato per la prima volta in studio lo ha fatto con un semplice balletto, e una rosa per lei, e avvicinandosi ecco arrivare la gaffe di Mara Venier: “Come lo fai tu, nessuno. Il balletto, intendo!”. Pronta la replica simpatica di lui: “Sì, anche perché del resto mi sono già dimenticato”.

Mara Venier ringrazia il pubblico di Domenica In: “Ci riempie di ascolti”

In apertura di puntata, prima di far entrare il suo primo ospite di oggi, Mara Venier ci ha tenuto a ringraziare il pubblico per gli ascolti di Domenica In dicendo che la riempiono di affetto settimana dopo settimana. Mancano solo tre puntate alla fine del programma domenicale di Rai1 e gli ascolti sono ancora altissimi, tanto che il direttore di rete ha confermato la scorsa settimana che ci sarà una grande festa venerdì 27 maggio con ospiti, musica e tanto altro, in vista poi del ritorno in onda a settembre, dopo una pausa estiva più che meritata, d’altronde ha detto che non vuole mollare la conduzione.

Domenica In, la conduttrice scherza con gli autori: “Mi stanno già fermando”

E sempre Mara Venier, prima di dedicarsi in tutto e per tutto all’intervista con l’influencer, che ha commosso lo studio per il suo amore per Sharon e la sua bambina Blu Jerusalema, ha voluto scherzare con gli autori che la aiutano sempre in ogni occasione, dicendo che la stavano già fermando per andare in pubblicità. Ma non solo lui, sarà ospite in studio, ma la conduttrice avrà in collegamento Mika, reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest a Torino, e poi ancora Federica Pellegrini, e il gruppo musicale cult Ricchi e Poveri. E poi momento dedicato alla memoria con uno spazio dedicato alla strage di Capaci dove trovò la morte il giudice Giovanni Falcone.