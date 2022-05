Domenica In: lacrime per Mara Venier e la vedova di Stefano D’Orazio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 29, 2022 , in Domenica In

Tiziana Giardoni, momento di grande commozione a Domenica In: la conduttrice piange con lei

E’ stata un’intervista molto toccante quella della moglie di Stefano D’Orazio, che nella puntata di Domenica In andata in onda oggi, 29 maggio 2022, ha ripercorso gli ultimi giorni di vita del membro dei Pooh scomparso purtroppo prematuramente due anni fa a causa del Covid. “Ci siamo accorti che qualcosa non andava quando a mia sorella è venuta la febbre” ha raccontato Tiziana. “Siamo risultati positivi anch’io e Stefano, lui inizialmente stava bene, parlava al telefono con gli altri componenti dei Pooh e diceva ‘ho semplicemente il Covid’…”. Da lì, però, le cose sono peggiorate rapidamente: il cantante ha iniziato infatti a star male, aveva la saturazione molto bassa, ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. “Avendo io Covid anch’io, non l’ho più potuto vedere… mai, mai, mai. E’ stata una cosa veramente crudele” ha raccontato la Giardoni.

Domenica In: la moglie di Stefano D’Orazio scoppia a piangere per la canzone di Red Canzian

Presente, durante l’intervista, anche Red Canzian: per ricordare l’amico e collega, l’artista ha interpretato una canzone scritta proprio con lui nel lontano 1985, dal titolo “Se c’è un posto nel tuo cuore”. E proprio durante l’esecuzione del brano in questione, Tiziana Giardoni non ha retto ed è scoppiata in un pianto disperato, abbracciata da Mara Venier che è corsa da lei senza riuscire a trattenere le lacrime. “La cantava lui questa canzone… oggi, invece, la interpretiamo insieme” ha premesso Red: un particolare effetto speciale, ossia la messa in onda di un video di Stefano D’Orazio nel maxischermo, ha creato infatti una suggestione incredibile, facendo credere che il cantante scomparso fosse lì in carne ed ossa a duettare con il collega ed amico di sempre.

L’abbraccio tra Tiziana Giardoni e Red Canzian: “E’ stato un momento bellissimo”

Finita la canzone, la vedova di Stefano D’Orazio, tra le lacrime, ha commentato: “Bellissimo”. Mara Venier l’ha quindi accompagnata da Red e i due si sono dati un abbraccio. “Questa canzone è la cosa più preziosa che Stefano mi ha lasciato. E’ una cosa incredibile, un vero atto d’amore” ha commentato Canzian. Alla fine la Venier, con gli occhi lucidi, ha abbracciato e ringraziato entrambi i suoi ospiti, salutandoli. Insomma, è stata davvero una puntata ricca di grandi emozioni quella di oggi, durante la quale non sono mancati anche altri momenti di commozione, con Mara e Renato Zero che hanno ricordato anche Raffaella Carrà.



Si è spento il 6 novembre del 2020 Stefano, devastato dal Covid che non gli ha lasciato scampo poiché stava già lottando da tempo con altri problemi di salute. “Non può assolutamente rimanere a casa, deve essere ricoverato subito” dicevano i medici a Tiziana, come ha raccontato oggi ai microfoni del programma di Rai1. La donna a causa del virus ha perso anche suo padre. E proprio in ricordo di D’Orazio, Mara Venier ha mandato in onda un filmato in cui un commosso Roby Facchinetti ha speso bellissime parole su di lui.