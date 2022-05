Don Matteo 14, trama: Raoul Bova ne parla per la prima volta al TG1

Raoul Bova parla dopo la fine della fiction: le prime dichiarazioni sulla nuova stagione

Il successo di Don Matteo è sotto gli occhi di tutti. La serie prodotta da Lux Vide ha raccolto numeri eccezionali e questo anche grazie alla grande interpretazione di Raoul Bova, che ha raccolto alla perfezione il testimone di Terence Hill. Questa sera l’attore romano è intervenuto in collegamento con il TG1 e ha commentato i risultati eccellenti raccolti da questa tredicesima edizione. Un successo di grande importanza e per la prima volta anche l’attore che interpreta il nuovo parroco di Sant’Eufemia si è sbottonato sulla nuova stagione. Ovviamente adesso serviranno alcuni mesi di scrittura, prima di passare alle riprese vere e proprie che dovrebbero iniziare nel corso della primavera 2023: “Intanto dobbiamo aspettare che gli sceneggiatori finiscano di scrivere il seguito e appena sarà pronta ci metteremo al lavoro” – ha affermato il tanto apprezzato artista – .

L’attore ringrazia il pubblico: “Grazie a tutti quelli che hanno seguito Don Matteo”

Proseguendo l’intervento in studio al TG1 Raoul Bova non ha poi perso l’occasione di ringraziare ulteriormente il pubblico dopo le prime parole affidate a Instagram. L’attore ha ricordato il processo di integrazione tra gli spoletini che il suo personaggio Don Massimo, che abbiamo scoperto chiamarsi in realtà Matteo, ha dovuto mandare avanti nel corso degli episodi. E i grandi risultati ottenuti, difficili da prevedere visto il ribaltone al timone: “Ci speravo onestamente, ora voglio ringraziare tutti quelli che hanno seguito la serie”. E ovviamente l’appuntamento per il ritorno è confermato con Raoul Bova che con queste parole ha anche confermato il suo ritorno, inevitabile dopo tutto l’affetto ricevuto.

Raoul Bova ammette: “Ecco che tipo di esperienza è stata”

Già oggi pomeriggio il nuovo protagonista di Don Matteo ha parlato su Instagram analizzando quanto accaduto in questa tredicesima edizione della fiction. L’augurio è quello di essere riuscito a far breccia nei cuori dei telespettatori, cosa puntualmente accaduta: “Spero che vi sia piaciuta! Per me è stata una grande occasione. Vi abbraccio uno ad uno” – ha scritto l’attore che nel frattempo pensa già ai nuovi progetti prima di tornare sul set della serie prodotta da Lux Vide – .