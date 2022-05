Raoul Bova rompe il silenzio dopo la fine di Don Matteo 13: “Spero solo…”

Don Matteo 13, il nuovo protagonista saluta la fiction: “Spero che vi sia piaciuta”, il messaggio per i fan

Ieri sera si è chiusa la prima avventura di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. La puntata finale, ricca di sorprese e colpi di scena, ha regalato grandi emozioni al pubblico e l’atto ultimo della serie prodotta da Lux Vide ha lanciato il nuovo protagonista direttamente nei cuori dei milioni di telespettatori. L’addio di Terence Hill ad oggi fa meno male, visto che il nuovo arrivato è subentrato alla grande, raccogliendo fin da subito tanti consensi da parte di critica e pubblico. Intervenuto su Instagram nelle ore immediatamente successive all’ultima puntata, Raoul Bova ha colto l’occasione per ringraziare tutti i suoi follower e appassionati di Don Matteo:

Finisce così la tredicesima stagione. Spero che vi sia piaciuta! Vi ringrazio per il supporto, l’affetto, i messaggi di stima e tutto il calore che mi avete trasmesso. Per me è stata una bellissima occasione

Raoul Bova e la fiction confermati: ecco quando rivedremo in tv la serie

Adesso, dopo mesi di programmazione e ancora prima di tanto lavoro, per Don Matteo è tempo di raccogliere la standing ovation da parte del pubblico. Quello che è certo è che grazie agli ascolti pazzeschi, che hanno permesso a questa tanto amata fiction di guadagnarsi la riconferma per una nuova edizione, già confermata dal supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri, intervenuto nel corso di una intervista a Fanpage: “Torneremo tra due anni come da tradizione. E ci saranno delle new entry”. Dunque non c’è alcun dubbio per il ritorno a Spoleto dei nostri eroi.

Raoul Bova incoronato dal pubblico: “Sei stato bravissimo”

L’arrivo di Raoul Bova nella fiction è stato accolto dal pubblico un po’ come accaduto sul set. Troppo stretto il legame con Terence Hill, che in oltre 20 anni di onorato servizio ha risolto omicidi e regalato storie commoventi a milioni e milioni di italiani. L’attore romano è riuscito comunque a guadagnarsi spazio nel cuore dei fan storici di Don Matteo, che hanno invaso di commenti positivi il post pubblicato da Bova su Instagram: “Sei stato bravissimo” ha scritto un follower dell’artista mentre gli altri non vedono l’ora di gustarsi la nuova stagione.