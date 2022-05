Don Matteo, Maurizio Lastrico annuncia il finale a sorpresa: “Non sarà…”

Maurizio Lastrico spoilera qualcosa in vista del gran finale: “Non è semplice da indovinare”

Questa sera torna in prima serata la fiction di Rai Uno Don Matteo. Maurizio Lastrico è pronto a rimettere i panni del PM Marco Nardi e stasera accompagnerà i telespettatori verso il gran finale di giovedì. L’attore ligure, intervenuto su Instagram nelle scorse ore in avvicinamento alla penultima puntata della fiction del primo canale, ha caricato l’attesa dei fan, che fremono in vista della puntata di stasera e ancor di più lo faranno verso l’episodio finale. Quale epilogo dovranno aspettarsi i seguaci storici della serie? Quasi tutti fanno il tifo per la coppia Anna e Marco, formata appunto dal comico e dal capitano Anna Olivieri di Maria Chiara Giannetta. Sui social Lastrico ha ammesso che i colpi di scena saranno dietro l’angolo in vista:

Carichi per quest’ultima settimana! Martedì e giovedì ultime puntate. Vediamo chi indovina il finale (non credo sia facilissimo azzeccarlo)

Anna e Marco si lasceranno per sempre? I fan non vogliono sentire ragioni

Quello che accadrà in queste ultime due puntate di Don Matteo 13 sembra essere un qualcosa di neanche lontanamente immaginabile da parte dei fan. Sul proprio account Instagram Maurizio Lastrico ha lanciato il sondaggio tra i suoi follower, che si sono scatenati nella casella dei commenti dalla quale è venuto fuori un po’ di tutto. Quasi tutti tifano per il ritorno della storica coppia Anna e Marco e c’è addirittura chi minaccia di non guardare più le prossime edizioni nel caso il finale dovesse essere differente. Altri invece preferiscono attendere per gustarsi le puntate davanti al piccolo schermo: “Aspetteremo. Ti dico solo, che la capitana è innamorata ancora di te”.

Maurizio Lastrico pronto a grandi novità: ecco dove lo vedremo dopo la fiction

Il momento d’oro dell’artista genovese ovviamente non si limita alla sua partecipazione acclamatissima in Don Matteo. Il comico nei mesi scorsi ha lavorato infatti a tanti nuovi progetti e alcuni sono stati svelati, mentre altri sono ancora avvolti nel mistero. Quello che c’è di certo è che Maurizio Lastrico sarà protagonista sul piccolo schermo, con gli indizi delle scorse ore che non lasciano alcun dubbio.