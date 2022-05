Maurizio Lastrico, grande novità in arrivo dopo Don Matteo: “Lavorerò con…”

L’attore genovese non si ferma più: “Progetto in arrivo con un famoso cantante”

Come se non bastasse il gran successo raccolto in questi anni con Don Matteo, Maurizio Lastrico non ha più voglia di fermarsi. Il famoso attore e comico lanciato al grande pubblico da Zelig, sta vivendo un momento professionale decisamente positivo e lasciatecelo dire, tutto meritato. Il suo PM Marco Nardi interpretato nella fiction prodotta dalla Lux Vide è entrato nei cuori della gente, così come la storia con Anna Olivieri interpretata dalla bravissima Maria Chiara Giannetta. Intervenuto oggi sul proprio account Instagram Lastrico ha regalato ai suoi follower delle belle anticipazioni riguardanti il suo futuro dopo il termine della serie di Rai Uno:

Farò un’avventura con un grande cantante italiano, uno dei più grandi, salirò sul palco con lui live, per il resto godiamocela

l’annuncio dell’artista che dunque ha caricato l’attesa senza scoprire troppo le carte in vista di questa esperienza.

Maurizio Lastrico annuncia: “Ho girato uno spot nei giorni scorsi”

Ma non è finita qui, visto che la giornata di aggiornamenti ai fan di Maurizio Lastrico è proseguita sempre su Instagram. Di recente l’attore che in Don Matteo veste i panni del PM Marco Nardi ha ammesso di aver aggiunto nel CV un’altra esperienza sempre a livello televisivo: “Ho girato uno spot per una nota azienda – ha esordito l’artista – . Tutto in terzine e ci sono stati anche dei problemi legali sulle cose da dire. Però credo di essere riuscito a mettere dentro la mia ironia e a recitare bene, complimenti a tutta la troupe”

Quale finale in Don Matteo per il PM? Cresce la curiosità dei fan

L’attore, che nei giorni scorsi si è espresso anche sulla propria vita sentimentale spegnendo alcuni gossip circolati, è atteso dalle ultime due puntate della fiction. Infatti domani e giovedì sera i telespettatori assisteranno a vari colpi di scena che porteranno la nave Don Matteo in porto, con tante storie pronte a regalare l’epilogo finale. Il personaggio interpretato da Lastrico, quello del pubblico ministero, sarà chiamato a scegliere il proprio futuro tra la fidanzata Valentina e Anna, che nel frattempo sarà alle prese con una situazione sconvolgente.