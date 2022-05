L’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022! L’Italia al 6° posto

Ucraina con la Kalush Orchestra ha vinto l’ESC! Al secondo posto il Regno Unito, terza la Spagna

Non c’è due senza tre, i commentatori dell’Eurovision l’hanno detto più volte nel corso della serata e quello che evidentemente era il desiderio di gran parte dell’Europa si è avverato: l’Ucraina ha vinto! Con ‘Stefanìa’, la Kalush Orchestra ha conquistato il primo posto totalizzando 631 e battendo il Regno Unito, rimasto a 466 punti; terza sul podio la Spagna, che di punti ne ha totalizzati 459, come si vede nella foto in alto, nella quale è disponibile la classifica completa, fino al venticinquesimo posto.

L’Italia con Mahmood e Blanco sesta nella classifica finale, battuta da Svezia e Serbia

Per Mahmood e Blanco, comunque, il piazzamento è stato buono: per loro sesto posto con 268 punti, superati dalla Svezia, prima nazione fuori dal podio, e alla Serbia, in quinta posizione. Ultima in classifica la Germania, che di punti ne ha totalizzati pochissimi: solo 6.

E’ stato un tripudio di bandiere dell’Ucraina il finale di questa edizione dell’ESC: quella del 2023, quindi, si svolgerà nel Paese ora purtroppo devastato dalla guerra. E proprio il sogno di vincere e portare la manifestazione nella loro Ucraina la Kalush Orchestra lo aveva manifestato in un’intervista rilasciata poche ore prima della finale, nella quale i cantanti si sono detti d’accordo con l’esclusione della Russia dalla kermesse. Il sogno della vittoria si è dunque avverato: ora deve realizzarsi quello che tutto il mondo aspetta, la PACE.

Tutti i momenti clou dell’ultima puntata dell’Eurovision Song Contest 2022

E’ stata una serata ricca di emozioni quella della finale dell’ESC, aperta con un madley di Laura Pausini che ha proposto alcuni dei suoi brani più famosi cantantoli sia in italiano che in altre lingue. E’ stata poi la volta dell’attesissima esibizione di Mahmood e Blanco con ‘Brividi’, fino all’ospitata dei Maneskin e di Gigliola Cinquetti, che ha eseguito il suo brano storico ‘Non ho l’età’. Non è mancato, inoltre, un omaggio alla canzone italiana più famosa di sempre, ‘Nel blu dipinto di blu’, che i conduttori hanno intonato assieme a tutti gli spettatori presenti nel PalaOlimpico di Torino. La puntata si è conclusa con un madley di Mika con i suoi brani più famosi. Colpo di scena anche per un videomessaggio arrivato direttamente dallo spazio da Samantha Cristoforetti!