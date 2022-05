È sempre mezzogiorno, diretta rivoluzionata: Antonella Clerici ha annunciato…

Puntata speciale quella di È sempre mezzogiorno di oggi: ospiti le mamme dei cuochi!

L’aveva promesso al termine della diretta di ieri e lo ha fatto davvero: oggi Antonella Clerici ha dedicato per intero la sua trasmissione alla festa della mamma che ricorrerà dopodomani, 8 maggio, con un’idea inedita pensata dagli autori del programma, ossia l’intervento delle mamme dei suoi chef. “Perchè secondo voi oggi iniziamo con questa canzone?” ha chiesto ai telespettatori entrando in studio dopo la fine della sigla, riferendosi al celebre brano ‘W la mamma’. Ha quindi spiegato: “Oggi festeggiamo le mamme perchè domenica ovviamente non saremo in onda. Avremo ospiti le mamme dei nostri cuochi”.

Dalle madri dei cuochi ci faremo raccontare delle cose segrete sui loro figli, che vediamo tutti i giorni qui in onda

ha poi aggiunto.

Antonella Clerici e l’ospitata delle mamme dei cuochi: si è cominciato con la madre di Francesca Marsetti

La prima mamma ad arrivare nello studio di È sempre mezzogiorno è stata quella di Francesca Marsetti. La signora ha ovviamente affiancato sua figlia in cucina nella preparazione del piatto da lei presentato. E la conduttrice (che, come suddetto, ha annunciato ieri la puntata speciale prevista per oggi) ha ironizzato dicendole: “Tu sei la compagna perfetta di Evelina Flachi, perchè stai molto attenta a ciò che si mangia”. La diretta è poi proseguita con l’intervento di Lorenzo Biagiarelli, assente in studio in questi giorni poiché, come tutti i telespettatori ormai sanno, è stato a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, motivo per il quale, piuttosto che partecipare alla trasmissione indossando la mascherina Ffp2, ha preferito rimanere a casa in isolamento ed intervenire tramite collegamento.

Antonella Clerici e la festa della mamma con la sua Maelle, che oggi ha tredici anni

Tornando, invece, alla festa della mamma, ricordiamo che la conduttrice di È sempre mezzogiorno è mamma di Maelle, nata il 21 febbraio del 2009 dalla sua storia d’amore con Eddy Martens. Oggi Maelle ha tredici anni e vive con Antonella e il suo compagno Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia, in Piemonte. Antonella, invece, non ha la mamma, avendola purtroppo persa quando era molto giovane. Anni fa in un’intervista, ricordando proprio la madre, si è commossa dicendo che avrebbe voluto vedesse il successo da lei ottenuto in tutti questi anni nel piccolo schermo.