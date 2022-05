È sempre mezzogiorno finisce il 3 giugno: poi arrivano Roberta Morise e Tinto

Ultimo mese di messa in onda per il programma culinario condotto da Antonella Clerici

Manca un mese esatto alla fine dell’edizione 2021/2022 di E’ sempre mezzogiorno, come la padrona di casa oggi ha ricordato all’inizio della diretta, informando appunto i telespettatori che il 3 giugno verrà trasmesso l’ultimo appuntamento stagionale. Ma come cambierà il palinsesto di Rai1 nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 13.30 nei mesi estivi? Riepiloghiamo quanto è trapelato in rete negli ultimi tempi. Da giugno all’inizio di settembre, per tre mesi e mezzo circa, al posto della seguitissima trasmissione di cucina andrà in onda uno spin-off di Linea Verde dal titolo Camper: alla conduzione ci saranno Tinto e Roberta Morise, notizia ormai resa ufficiale da qualche settimana. Dunque si passerà dalle cucine agli itinerari in giro per la nostra penisola e non solo, aspettando il ritorno di E’ sempre mezzogiorno che ovviamente avverrà a settembre.

Antonella Clerici verso le ferie estive: “Tra un mese esatto finisce il nostro mezzogiorno”

“Finirà tra un mese E’ sempre mezzogiorno“ sono state le parole con le quali la conduttrice ha aperto la diretta di oggi, commentando “Siamo arrivati già al 3 maggio”, collegandosi poi con Lorenzo Biagiarelli, assente in studio, il quale ha preso parte alla trasmissione tramite skype avendo avuto un contatto con una persona risultata positiva al Covid. La data di ripresa del programma dopo la pausa estiva dovrebbe essere quella di lunedì 12 settembre, ma lo sapremo con certezza solo fra qualche tempo, probabilmente quando verranno presentati ufficialmente i palinsesti Rai del prossimo autunno.

Scommessa vinta anche quest’anno per Antonella Clerici e il suo programma del mezzogiorno

Si concederà quindi il meritato riposo estivo la conduttrice dall’inizio di giugno, lasciando il posto a Tinto, che peraltro in passato ha lavorato con lei a La prova del cuoco, e a Roberta Morise, per alcune stagioni volto del mezzogiorno di Rai2 avendo fatto parte del cast de I Fatti Vostri. Finita l’estate, per Antonella Clerici sarà tempo di tornare al lavoro non solo per la trasmissione culinaria ma anche per la terza attesissima edizione di The Voice Senior, che verrà trasmessa all’inizio dell’inverno.