Edoardo Tavassi contro Mercedesz Henger: “Ti sei scavata la fossa da sola”

Guendalina Tavassi affronta Mercedesz Henger: il motivo della lite

Edoardo Tavassi si è ricreduto in negativo su Mercedesz Henger, dopo aver messo in dubbio la sincerità della stessa nella puntata del reality show condotto da Ilary Blasi andata in onda questo lunedì. Nel daytime che il pubblico ha avuto modo di seguire oggi, a scaldare gli animi è stata una nuova lite tra la figlia di Eva Henger e Guendalina. Quest’ultima ha affrontato la giovane naufraga, dopo essersi lamentata di lei affermando: “Vado a farmi il bagno e vedo che va dal gruppetto, Estefania, Luca, e comincia a parlare di me e vedevo che mi guardava, non sono stupida e le ho detto le cose dimmele in faccia”. L’ex gieffina ha aggiunto: “Perchè non c’è da parlare male ma da dire la verità, tu stavi con un altro, ci ha preso per il c**o, soprattutto a mio fratello, e lo difendo”.



Edoardo Tavassi stufo della figlia di Eva Henger: “Basta con questa storia”

Continuano le incomprensioni tra Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger. L’ex gieffina ha continuato a sostenere che la naufraga prima di partecipare a L’Isola dei Famosi e di provarci con suo fratello fosse impegnata sentimentalmente. La figlia di Eva Henger ha ripreso la sua compagna di gioco, e in merito alla sua situazione sentimentale ha sottolineato: “Tu mi hai chiesto di questa cosa dopo che avevi parlato con Edoardo, questa è una bugia, prima di essere sbugiardata io chiedi le cose a lui per favore. Non voglio metterlo contro di te”. L’ex gieffina non ha perso tempo per chiedere spiegazioni al fratello: “Sta dicendo che io sono venuta da te a dirti che lei era fidanzata”. La replica del naufrago è stata: “No lei me l’ha detto, non mi ha specificato una data, io e Nicolas ci eravamo fatti i conti”. Il 37enne che di recente è rimasto deluso poi ha fatto capire di essere stufo, visto che rivolgendosi alla figlia di Eva le ha detto: “Basta con questa storia. Stai a parlare con tutti quanti, il dubbio è lecito”. Inoltre ha aggiunto: “Io avevo l’intenzione di comportarmi con lei in maniera amichevole, se alle spalle mi sento dire hanno inventato questa cosa, ti sei scavata la fossa da sola”. Il naufrago poi ha messo in guardia la sorella: “Basta di fare comunella con chi sai che dice le ca**ate, Estefania fa così dall’inizio del gioco per non farsi nominare”.

Carmen Di Pietro si libera di un peso all’Isola dei Famosi: “Che fatica e consolazione”

Intanto Carmen Di Pietro si è liberata di un peso quando ha avuto il compito di abbattere la capanna in cui hanno dormito suo figlio e Maria Laura De Vitis, per il fatto che l’amore non ha trionfato. La showgirl ha affermato: “Che fatica e consolazione, grazie allo spirito dell’Isola”. La naufraga poi si è rivolta al figlio e alla pupa affermando: “Qua dentro non ci entrate più, godo come un riccio, sono felice e contenta, per fortuna vivo sogni tranquilli e beati”.