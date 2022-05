Isola dei Famosi, delusione per Edoardo Tavassi: Mercedesz si avvicina a…

Mercedesz Henger e Luca Daffrè subito vicini: il naufrago non nasconde la sua delusione

E’ finita anche quest’ultima puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa occasione i telespettatori hanno avuto modo di vedere come i quattro nuovi naufraghi si sono ambientati. Si segnala che tra loro c’è già qualcuno che è riuscito a far indispettire Edoardo Tavassi. Chi? L’ex protagonista di Uomini e Donne si è subito avvicinato alla figlia di Eva Henger, che non l’ha respinto, ma anzi ci ha subito fraternizzato. Per tale ragione il naufrago romano, parlando a tu per tu con sua sorella e Carmen Di Pietro, non ha nascosto tutta la sua delusione: “Vedo che ha già trovato il rimpiazzo…Sono stato rimpiazzato subito…”

Edoardo Tavassi ha messo una pietra sopra sulla naufraga? L’opinione della sorella di lui

Successivamente il naufrago, parlando sempre a tu per tu con le due concorrenti dell’Isola dei Famosi, ha rivelato che comportandosi in questo modo Mercedesz Henger abbia semplicemente dimostrato di aver ragione a dubitare dei suoi sentimenti: “Amore vero eh…Un grande amore…Guarda qua…” E’ stato poi mostrato il confessionale di Guendalina Tavassi, la quale è certa che ormai suo fratello abbia messo una croce sopra la figlia di Eva Henger, il cui ex fidanzato ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv:

“Conoscendo bene mio fratello…Non è che c’ha messo una croce…Le ha messo proprio sopra una zattera, tutta la legna, il falò, le canne da pesca, tutto ciò che c’è a Cayo Cochinos…”

Guendalina Tavassi su Luca Daffrè non ha dubbi: “Identico all’ex di Mercedesz”

La naufraga de L’Isola ha poi fatto notare sia a suo fratello Edoardo Tavassi che a Carmen Di Pietro che Luca Daffrè pare essere la copia esatta del popolare ex fidanzato della figlia di Eva Henger: “Sembra identico…Io pensavo fosse lui quando è arrivato in Palapa…” Il naufrago si è poi sfogato in confessionale, non nascondendo il fatto di esserci rimasto male a vedere fraternizzare la concorrente con il nuovo naufrago: “In un’ora si è già innamorata di un altro…Per la parte sentimentale lei sta già apposto…” Avrà ragione a pensarla in questo modo?