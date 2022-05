Edoardo Tavassi ci va giù duro con sua sorella Guendalina: “È anaffettiva”

Isola dei Famosi, il naufrago non perdona sua sorella: “Ci sono rimasto male”

E’ da poco iniziata questa nuova puntata del reality show adventure di Canale 5. Ed in questa occasione la popolare conduttrice ha subito voluto iniziare a parlare con Guendalina, la quale ha litigato un po’ con tutti in questi giorni, compreso suo fratello Edoardo Tavassi. Stasera quest’ultimo ha infatti dichiarato di esserci rimasto molto male che sua sorella, nel momento in cui è stata costretta dagli autori ad esprimere le sue opinioni sui vari naufraghi per ottenere una ricompensa, abbia speso parole non propio carine nei suoi confronti, arrivando a darle dell’anaffettiva:

“Mi aspettavo una carica, un pensiero…Avevo bisogno di sentire il suo supporto…Lo so che mi vuole bene, ma è anaffettiva…”

Guendalina Tavassi non può credere alle sue orecchie: “Io sono davvero sconvolta”

Ha poi preso la parola la naufraga de L’Isola dei Famosi, la quale non ha nascosto di essere rimasta davvero spiazzata nel sentire stasera il naufrago dire certe cose sul suo conto:

“Sono sconvolta…Il gioco che mi hanno chiesto di fare non era un gioco per elogiare mio fratello…Dovevo dire la verità per guadagnare la ricompensa…”

Successivamente è intervenuta Vladimir Luxuria, che non ha fatto mistero di credere abbia comunque sbagliato a dire certe cose suo fratello: “Ci sta che tu faccia critiche, però una parola buona la potevi dire…Aveva bisogno di sentirsi incoraggiato…” La naufraga, che in queste ultime ore ha insultato Gennaro, è comunque rimasta ferma sulle sue posizioni, asserendo di non credere di aver commesso alcun errore nei suoi confronti.

L’Isola, la naufraga presa di mira da Mercedesz Henger: “Su di me sentenze gratuite”

Ilary Blasi ha poi voluto parlare anche con gli altri naufraghi che hanno discusso in questi ultimi giorni con Guendalina Tavassi. E tra questi è stata soprattutto la figlia di Eva Henger ad aver speso parole al veleno nei confronti della sorella di Edoardo, asserendo di essere molto delusa perchè sicura che sarebbero potute diventare ottime amiche: "Sono state sparate sentenze sul mio conto…Non si niente su di me…Sono sicura che saremmo diventate amiche…" La ragazza ha poi chiarito di voler bene sia a lei che a suo fratello, nonostante tutto.