Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi insulta Gennaro: “E’ proprio stupido”

Guendalina Tavassi già stufa del nuovo naufrago: “Litigo sempre con lui”

E’ finita anche quest’ultima puntata settimanale del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa occasione sono tornati a Playa Reunida i due infortunati, Roger e Nicolas. La sorella di Edoardo ha subito preso da parte quest’ultimo per aggiornarlo sugli ultimi avvenimenti, cogliendo la palla al balzo anche per lamentarsi molto di Gennaro Auletto, con il quale ha discusso spesso e volentieri in questi ultimi giorni passati a Cayo Cochinos: “Vedi quello con la maglietta rosa? Non faccio altro che litigarci…” Una confessione che non ha preso in contropiede l’attore romano, che dopo essersi fatto una bella risata, ha esclamato: “Tu che litighi? Mai l’avrei detto…”

Gennaro Auletto preso di mira dalla naufraga dell’Isola dei Famosi: “E’ stupido”

Ha poi ripreso la parola Guendalina Tavassi, la quale ha continuato ad attaccare a testa bassa il nuovo naufrago arrivando anche ad insultarlo:

“E’ proprio stupido…Non è neppure il classico ‘bello e stupido’…Per me neppure è bello, mi spiace…”

Ovviamente Nicolas Vaporidis non ha potuto dire niente sul nuovo arrivato, anche perchè non ha avuto modo di conoscerlo, visto che ha passato diversi giorni in infermeria dopo essersi infortunato ad un dito del piede lunedì scorso. La ragazza ha però continuato a criticarlo, asserendo di non riuscire proprio a sopportare i suoi modi.

Gennaro ed Estefania sempre più vicini: la confessione della naufraga

Guendalina Tavassi, che giorni fa ha lanciato un chiaro avvertimento, ha poi rivelato all’attore romano che Gennaro Auletto si è anche avvicinato molto ad Estefania in questi giorni, probabilmente approfittandosene del fatto che Roger fosse in infermeria: “Sta cominciando a fare la relazione con Estefania…” E questo avvicinamento è stato notato anche dal modello brasiliano, che in confessionale non ha fatto mistero di essersi assai infastidito. C’è stato tra l’altro subito un mezzo scontro tra i due. Ovviamente di questa faccenda e di tante altre se ne parlerà stasera in puntata, che in base alle anticipazioni ne succederanno davvero di tutti i colori tra confronti, liti, nuove avvincenti sfide e clamorose eliminazioni. Appuntamento quindi a stasera alle 21.40 circa su Canale 5.