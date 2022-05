Edoardo Tavassi affonda Marco Maccarini: “Sei l’incoerenza fatta a persona”

Marco Maccarini nel mirino del naufrago de L’Isola dei Famosi: l’affondo in diretta

In questi ultimi giorni il neo naufrago è finito al centro delle polemiche. Difatti quest’ultimo è stato criticato dalla maggior parte dei naufraghi, i quali non hanno nascosto di credere sia assolutamente un grande stratega. Stasera Ilary Blasi ha voluto parlare con lui e con gli altri concorrenti di tutta questa faccenda per capire qualcosa in più. Ed in questa circostanza i più critici sono stati senza ombra di dubbio l’attore romano ed Edoardo Tavassi. Proprio quest’ultimo non ha fatto mistero di credere sia un incoerente:

“Lui è l’incoerenza più totale…Ha fatto le scuse finte a Pamela per averla ferita…Oggi ha detto a noi di pensare non si sia fatta niente…”

Nicolas Vaporidis contro il naufrago: “Non è affatto uno sprovveduto”

Successivamente ha preso la parola il popolare attore romano, che non ha certo fatto mistero di nutrire forti perplessità nei confronti di Marco Maccarini, il quale in queste ultime ore è stato smascherato da Roger Balduino:

“Si comporta in maniera furba…Ha sempre quel sorriso beffardo stampato sul volto…Non è uno sprovveduto, credetemi…”

Secondo l’attore il naufrago dell’Isola dei Famosi sarebbe né più né meno un abilissimo giocatore, che sta cercando in tutti i modi di mettere gli uni contro gli altri. Avrà ragione a pensarla in questo modo?

Marco Maccarini si difende e rispedisce al mittente le accuse: “Sono venuto qua per vivermi un’esperienza”

E’ poi intervenuto anche il naufrago finito sotto accusa, il quale ha voluto fare un importante chiarimento. Difatti quest’ultimo ha rivelato di essere approdato a Cayo Cochinos per viversi un’esperienza unica nel suo genere. Successivamente il concorrente de L’Isola ha anche confessato di aver visto un po’ tutti i naufraghi fare il loro gioco. Per tale ragione si è semplicemente adeguato iniziando a giocare a sua volta:

“Io sono qua perchè voglio vivere un’esperienza…È un gioco…Tutti quanti giocano e adesso gioco pure io…”

Ha poi preso la parola Vladimir Luxuria, che invece ha scagliato una bella frecciata velenosa nei suoi confronti, asserendo di non aver affatto gradito che nella prova ricompensa abbia deciso di premiare Pamela, che in Honduras è arrivata da pochissimo: “Non mi è piaciuta davvero che tu hai dato da mangiare a una persona che stava lì da poco…” E quest’ultimo, un po’ a sorpresa, ha ammesso l’errore: “L’ho capito solo dopo…E’ stato un errore…Sono andato in confusione totale, mi spiace…”