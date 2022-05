Edoardo Tavassi non si dà pace per il ritiro di Guendalina: “Sono triste”

Isola dei Famosi, il naufrago inconsolabile dopo il ritiro della sorella: l’amaro sfogo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E purtroppo in questa occasione Guendalina Tavassi si è ritirata perchè ha rivelato di non poter continuare ad andare avanti con questa avventura per il semplice fatto che ha dei problemi grossi da risolvere a casa. Nella puntata di oggi del daytime andata in onda su Canale 5 il fratello Edoardo Tavassi non ha fatto mistero di essere particolarmente triste di non vederla più a Cayo Cochinos, soprattutto perchè con la sua esuberanza è sempre riuscita a mettere di buon umore un po’ tutti:

“Io posso capire che da fuori possa essere un’esagerazione l’essere tristi…Ma quando si mette piede sulla spiaggia e non c’è la sua risata ti senti mezzo vuoto…”

Edoardo Tavassi non lo nasconde: “Ecco cosa avrei voluto io”

Successivamente il naufrago de L’Isola dei Famosi si è sfogato amaramente con Nicolas Vaporidis. Ed in questa circostanza il concorrente non ha nascosto che mai avrebbe pensato ad un epilogo del genere:

“Sarebbe stato bello andare via tutti insieme perchè insieme siamo arrivati…Gruppo unito…Tutti insieme a tornare a casa…Questo avrei voluto…”

Anche l’attore romano in confessionale ha rivelato di sentire già fortemente la mancanza di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi, la quale ha rotto il silenzio su instagram dopo il suo abbandono: “Il loro ritiro è stata una cosa fortissima…Sono cambiati gli equilibri…Avevamo formato un bel gruppo…”

Nicolas Vaporidis fa una confessione sul loro ritiro: “Per noi tutti è stato un momento toccante”

L’attore romano dell’Isola dei Famosi, sempre in confessionale, ha anche rivelato che l’abbandono di Guendalina ed Alessandro è stato alla fine un colpo al cuore per tutti perchè sono stati senza ombra di dubbio due importanti protagonisti di quest’ultima edizione: “Per noi tutti è stato un momento toccante…” A reagire meglio è stata invece Carmen Di Pietro, che ha preferito concentrarsi sulla sua torta di compleanno invece di pensare costantemente al ritiro del figlio, anche se ha ammesso di sentire già fortemente la sua mancanza: “Sono felice da una parte e sono triste dall’altra…Un pezzo del mio cuoricino qui sull’Isola non c’è più…”