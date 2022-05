L’Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l’abbandono

Isola dei Famosi, la naufraga torna su instagram dopo il suo abbandono: la dolce dedica al fratello

Ieri è stata senza ombra di dubbio una puntata davvero difficile per i naufraghi, i quali sono stati chiamati a prendere una decisione complicatissima: continuare la loro avventura (e quindi accettare il prolungamento del reality show condotto da Ilary Blasi o abbandonare senza pagare penali). E se tanti hanno deciso di continuare questa sfida assai complicata, c’è però da segnalare che quattro hanno invece deciso di lasciare. Tra loro c’è anche Guendalina Tavassi, la quale ieri sera in lacrime ha deciso di abbandonare perchè ha diversi problemi da sistemare. E a niente è servito l’intervento di suo padre, che ha cercato in tutti i modi di convincerla a restare. Si segnala che proprio in queste ultime ore la ex naufraga del reality show è tornata in possesso del suo profilo instagram e ha subito voluto scrivere una dolce dedica al suo amato fratello Edoardo Tavassi.

Guendalina Tavassi molto legata a suo fratello: “Già mi manchi”

La ex naufraga de L’Isola dei Famosi, dopo aver pubblicato nelle sue storie sul social fotografico una foto insieme a suo fratello Edoardo Tavassi, ha poi colto la palla al balzo per scrivere nella didascalia di sentire fortemente la sua mancanza: “Mi manchi già fratellone mio…” Parole queste corredate da un cuoricino. Ovviamente neppure a dirlo, tutti i suoi tanti follower si sono subito commossi nel constatare quanto amore ci sia tra i due fratelli. Proprio la naufraga, la quale ha abbondato il gioco ieri sera, ha anche rivelato al fratello di sperare possa vincere il reality show: “Devi vincere tu…” E in effetti è senza ombra di dubbio uno dei candidati numero uno alla vittoria.

Ritiro della naufraga dal reality show: c’entra il suo ex compagno?

Nella puntata di ieri sera Guendalina Tavassi ha detto più volte di essere costretta a lasciare L’Isola per cause di forza maggiore, aggiungendo di non essere più tranquilla e serena per continuare questa avventura. Sui social in tanti hanno subito ipotizzato che dietro questo suo ritiro possa c’entrare il suo ex compagno uscito dal carcere giusto in questi ultimi giorni. Avranno avuto la giusta intuizione?