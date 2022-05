ESC cantante Albania Ronela Hajati: età, peso, haters, body shaming, canzone

Chi è Ronela Hajati: età, peso e altezza della cantante che aprirà l’Eurovision

Tra poche ore si alzerà il sipario sull’Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà a Torino oggi, il 12 e il 14 maggio. Condurranno la manifestazione Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Il commento della diretta su Rai1 sarà affidato, per il secondo anno consecutivo, a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Ad aprire la prima semifinale sarà Ronela Hajati, rappresentante dell’Albania. La cantante è nata a Tirana il 2 settembre 1989 sotto il segno del Sagittario. E’ alta 1 metro e 70 cm, pesa 62 Kg. Sin da bambina ha studiato balletto e pianoforte. La sua carriera ha spiccato il volo nel 2013 quando ha vinto il premio del pubblico in un concorso online con il singolo “Mos ma Isho”. Partecipa all’Esc con la canzone Sekret dopo aver vinto un famoso Festival nel suo Paese, l’equivalente del nostro Festival di Sanremo.

Brutta avventura per la cantante dell’Albania presa di mira dagli haters

Ronela Hajati, che stasera avrà l’onore di esibirsi per prima all’Esc (condotto tra gli altri da Mika che è pronto a stupire sul palco), nelle ultime ore è stata presa di mira dagli haters che l’hanno presa in giro per il suo aspetto fisico. La cantante ha subito body shaming. Gli organizzatori sono stati costretti ad intervenire: denunceranno chi discrimina. Ronela, inoltre, è stata vittima di un altro incidente social: una sua foto in una posa equivoca è stata prima postata e poi censurata dall’Eurovision.

Ronela Hajati star dell’Albania: instagram, titolo e significato della canzone

La rappresentante dell’Albania ha un profilo instagram seguito da migliaia di followers. Staserà alla prima semifinale della famosa Kermesse canora canterà Sekret che tradotto in italiano significa Segreto. Il brano parla di un tradimento. E’ un mix di folklore e reggaeton. Sarà lei la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2022? L’appuntamento è per stasera alle 20:35 su Rai1.