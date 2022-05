ESC cantanti Lettonia Citi Zeni: nomi, età, significato nome gruppo, canzone

Citi Zeni sul palco del festival musicale internazionale: da quali artisti è formata la band

Aumenta l’attesa per vedere l’Eurovision Song Contest, uno dei più grandi eventi di intrattenimento televisivo al mondo. La 66esima edizione sarà trasmessa in prima serata il 10 e il 12 maggio con le due semifinali, mentre il 14 ci sarà la finale. Tra i partecipanti c’è anche il gruppo musicale lettone Citi Zeni, formato a Riga nel 2020, che si esibirà con il brano Eat Your Salad. I sei giovanissimi artisti che formano questa band sono pieni di energia e dall’animo pop neo-soul: si tratta di Janis Petersons, Dagnis Rozins, Reinis Viskeris, Toms Kagainis, Roberts Memmens e Krisjanis Ozols.



Qual è il significato del brano che rappresenta la Lettonia e del nome del gruppo?

Dal 10 al 14 maggio 2022 si svolgerà L’Eurovision Song Contest presso il PalaOlimpico di Torino. Alla conduzione della kermesse i telespettatori vedranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika che intanto è pronto a stupire. In gara c’è anche Citi Zeni, un gruppo musicale originario della Lettonia, composto da sei artisti che si sono guadagnati l’opportunità di rappresentare il loro paese sul noto palco con la canzone intitolata Eat Your Salad, che secondo la band ha il compito di rendere un argomento difficile semplice e divertente da ascoltare. Il nome della band è un gioco di parole, visto che in lettone significa “gli altri ragazzi”, invece il suono dei due termini ricorda la parola inglese citizens, mentre il brano dal sapore green è un inno a uno stile di vita sostenibile e parla del lato affascinante di essere vegani e della vita ecologica.

La pop band carica prima di esibirsi: “Vedrete a cosa abbiamo lavorato. Ci vediamo stasera!”

E’ possibile seguire la pop band che rappresenta la Lettonia su Instagram @citi_zeni, e in cui proprio oggi ha pubblicato un nuovo post, per ricordare ai propri fan l’appuntamento di questa sera su Rai Uno. Tradotte in italiano le parole scritte dal gruppo musicale sono le testuali: