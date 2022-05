ESC cantanti Ucraina Kalush Orchestra: nomi, età, significato nome gruppo, canzone

Eurovision Song Contest 2022, stasera si esibiranno anche loro: nomi, età e significato del nome del gruppo ucraino

Stasera andrà in onda alle 20.30 su Rai1 la prima semifinale dell’evento musicale più importante d’Europa. Si esibiranno 17 artisti, tra cui il gruppo più atteso, i Kalush Orchestra. Questi ultimi rappresenteranno l’Ucraina, che purtroppo è in guerra da quasi 3 mesi. Questo gruppo si è formato nel 2019 ed è composto dal rapper Oleh Psjuk e dai musicisti Ihor Didenčuk e MC Kilimmen. L’anno scorso è uscito il loro primo ed unico album, il cui titolo è Hotin. Alle spalle hanno tantissimi singoli di successo e hanno anche collaborato con il popolare gruppo ucraino Okean El’zy. Il frontman della band ha 27 anni compiuti. Il nome del loro gruppo è stato scelto in onore della città ucraina di Kalush situata ai piedi dei Carpazi.

Kalush Orchestra in gara all’evento musicale europeo: come si intitola la loro canzone

Per chi se lo chiedesse il popolare gruppo ucraino in gara all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino canterà la canzone Stefania. Proprio questo brano è stato dedicato alla madre di Oleh Psiuk. E’ un brano in cui gli elementi della musica folcloristica ucraina non mancheranno affatto. Secondo i bookmaker sono proprio loro i favoriti assoluti per vincere questa edizione della kermesse musicale europea. In questi giorni la band ha anche rilasciato diverse interviste, non facendo mistero di sentire molto forte le aspettative:

“Percepiamo grandi aspettative su di noi, il che non fa che aumentare il nostro senso di responsabilità… Stiamo facendo tutto il possibile per rappresentare al meglio il nostro Paese…”

ESC 2022 anticipazioni, Kalush Orchestra: qual è il loro profilo instagram

Per chi se lo chiedesse il popolare gruppo che rappresenta l’Ucraina alla kermesse musicale europea ha anche un seguitissimo profilo instagram. E proprio sul social fotografico la band ha da poco pubblicato un post in cui ha chiesto ovviamente a tutti il massimo sostegno stasera. E l’entusiasmo dei loro follower è stato palpabile. Saranno loro i vincitori?