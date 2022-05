Estefania Bernal dubita di Roger Balduino: “Le sue risposte non sono chiare”

Il modello brasiliano messo alle strette da Estefania: “Cosa pensi e cosa vuoi”

Nella nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi c’è stato il confronto tra Roger Balduino, la sua ex e Estefania Bernal. Quest’ultima dopo aver avuto modo di ascoltare ciò che si sono detti il modello brasiliano e la sua ex, e il parere degli altri naufraghi non ha nascosto i suoi dubbi:

“Forse adesso prova amore per lei. Le sue risposte non sono chiare, non è chiaro quando parla, se hai finito il tuo rapporto con lei alcune risposte non dovevano essere così, voglio sapere cosa pensi e cosa vuoi“.

La giustificazione dell’ex fidanzato di Beatriz: “Perchè devo dire una bugia”

Questa sera all’Isola dei Famosi la conduttrice ha domandato a Licia Nunez per quale motivo ha messo in guardia la sua compagna di gioco da Roger Balduino, che ha risposto: “Il primo dubbio che lui secondo me dovrebbe chiarire con lei, dettato dal fatto che ha dato il numero di cellulare di Beatriz alla produzione, lui tende sempre a giustificarsi quando si tratta di lei”. Alla domanda di Ilary Blasi: “Ti sono venuti dei dubbi?”, la modella argentina ha affermato: “Dubbi non ne ho, sapevo già tutta questa situazione, non mi devo arrabbiare con lei, sono curiosa di sapere se si sono chiariti”. Il 30enne ha dichiarato: “Ci siamo chiariti, io la voglio bene come sempre ho detto. La nostra storia è stata bellissima. Voglio la sua amicizia”. Il naufrago non appena ha salutato Estefania Bernal, è stato ripreso dalla conduttrice che gli ha chiesto: “Come mai sei rimasto seduto?”, invece Vladimir Luxuria gli ha lanciato una frecciata: “Che passione, se cominciano così dopo trent’anni di matrimonio che succede”.

La modella argentina ha ascoltato le parole pronunciate dal naufrago che l’ha conquistata in Honduras sulla sua ex: “E’ stata la mia fidanzata più importante, mi fa perdere la testa”, che invece ha detto: “Sta cominciando a guardarmi con altri occhi”. La risposta della naufraga di Playa Sgamada è stata: “Che lui sia gentile ci sta, tutti i commenti della gente mi fanno capire delle cose”, e l’opinionista ha cercato di farla ragionare: “Se un uomo vuole mettere il cuore in pace a una ex le dice che è innamorato anche se non lo è”. Il 30enne che è stato molto confuso si è giustificato: “Perchè devo dire una bugia, ci siamo chiariti, la voglio sempre bene”.

Vladimir Luxuria contrariata nella nuova puntata: “Certi uomini mi danno un nervoso”

Beatriz alla domanda se secondo lei la storia tra il suo ex e l’argentina durerà ha risposto: “Secondo me no, penso questo perchè non l’ho visto triste”. La naufraga di Playa Sgamada ha sottolineato: “Quello che pensa la gente non è un problema mio, se mi piace una persona vado avanti, a me lui piace, mi fido, mi ha detto tantissime cose in privato”. Vladimir Luxuria è stata contrariata: “Certi uomini che non prendono decisioni vogliono fare pure le vittime, mi danno un nervoso“.