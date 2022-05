Estefania Bernal è rimasta delusa da Roger Balduino: amore già al capolinea?

Il naufrago brasiliano commette un’infrazione: Estefania spiazza dopo aver letto il suo messaggio

Estefania Bernal ha spiazzato tutti nella puntata di questa sera, poichè dopo che Roger Balduino le ha scritto una lettera non ha nascosto di essere rimasta delusa dallo stesso: “Laura mi ha raccontato un paio di cose che non mi sono piaciute. Ha fatto un paio di movimenti che non mi sono piaciuti, è andato contro Lory, che è sempre stata con noi”. Intanto il modello brasiliano per far arrivare il suo messaggio alla naufraga che in Honduras l’ha conquistato ha commesso un’infrazione, venendo rimproverato da Ilary Blasi: “Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare a lei, tu lo sai che non si può fare questa cosa vero? Non fare il furbo. Per questa volta la passi liscia, anzi visto che abbiamo deciso di chiudere un occhio le faremo arrivare il tuo messaggio”.

Guendalina Tavassi su tutte le furie con Roger Balduino: “Ci ha lasciato senza mangiare”

Non sono mancate discussioni nel nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, e Roger Balduino in questi giorni è stato criticato anche da Maria Laura De Vitis: “Non mi piace, da quando ci ha visto ho sentito che diceva all’altro gruppo prendetevele voi”. Guendalina Tavassi alla domanda della conduttrice: “Tu senza mezzi termini hai detto che quella sua è stata una scelta parac*l*”, ha risposto: “Mangiano di più si, abbiamo detto facciamo un unico risotto, noi volevamo mangiare, ci siamo prese le ragazze nuove del gruppo, io e Carmen abbiamo fame, un leader dovrebbe mettere tutti quanti uniti non dividere i gruppi”. Quando la conduttrice gl ha chiesto come mai ha fatto questa scelta, il naufrago che di recente è stato molto confuso ha risposto: “Mi ha detto che sono un bugiardo, le ho detto scusami non ho capito”, scatenando l’ira della sorella di Edoardo: “Facile chiedere scusa con la pancia piena, ci ha lasciato senza mangiare“. E’ intervenuta Vladimir Luxuria per fare un rimprovero al concorrente: “A parte il fatto che spesso puoi mangiare alle prove rincompensa, sarebbe stato un gesto carino per Blind che mancava, la sua porzione dovevi dividerla con tutti gli altri naufraghi in maniera equa”. Il 30enne ha prontamente sottolineato: “La porzione di Blind l’ho data a Nick e loro l’hanno divisa con tutti quanti”.

Maria Laura De Vitis si difende dalle critiche: “I miei sentimenti erano sinceri”

Successivamente il naufrago brasiliano non appena la conduttrice l’ha ripreso per aver cercato di far arrivare un biglietto a Estefania Bernal, ha ammesso il suo sbaglio: “Lo so mi dispiace”. Intanto Guendalina Tavassi ha criticato Maria Laura De Vitis: “La vedo una persona falsa, la voglio mandare in nomination, penso che Alessandro non sia proprio il suo tipo. E’ una cosa studiata a tavolino”. L’ex fidanzata di Paolo Brosio si è difesa: “I miei sentimenti erano sinceri, mi dispiace questo voltafaccia, la motivazione è pesante”.