Nicolas Vaporidis su tutte le furie con Lory Del Santo: “Falsissima e buffona”

Lory Del Santo scatena l’ira dell’attore: è successo prima della nuova puntata

Mentre cresce l’attesa per seguire su Canale 5 una nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, nel daytime trasmesso oggi pomeriggio i telespettatori hanno assistito a una lite accesa tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis. In particolare la showgirl ha scatenato l’ira dell’attore, dopo aver avuto il compito di giudicare i suoi compagni di gioco con un voto da uno a dieci. Il naufrago ha attaccato pesantemente la fidanzata di Marco Cucolo, facendo capire ancora una volta di non nutrire simpatia per lei: “Non avevo dubbi, sei una persona falsissima”. Sempre più furioso l’attore ha aggiunto:

“Tutte le ca**ate che vai dicendo in giro, questa voce impostata teatrale che tu metti in scena, non è vero niente di quello che fai, preferisco non mangiare, che stare al gioco di una buffona“.

Estefania Bernal delusa dalla compagna di Marco Cucolo: “Sono avvelenata, non me lo aspettavo”

Tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi di Playa Rinnovada continua a esserci parecchia tensione. Nella striscia pomeridiana di oggi, Lory Del Santo è stata invitata a esprimere dei giudizi sugli altri naufraghi, e soltanto quattro hanno potuto ricevere da lei il massimo dei voti riuscendo ad aggiudicarsi un sacchetto di dolci. Chi ha avuto l’insufficienza dalla showgirl purtroppo ha dovuto saltare la cena, e tra questi c’è stata anche Estefania Bernal. La compagna di Marco Cucolo ha spiegato la ragione per cui ha dato un voto basso alla modella argentina: “Con te abbiamo iniziato dal primo giorno e mi hai sempre sorriso, però poi in diretta mi hai spiazzato attaccandomi spesso ferocemente”, che non ha perso tempo per manifestare la sua delusione:

“Sono avvelenata, non me lo aspettavo, questa cosa di mettere zizzania alle spalle ti avevo detto questo in diretta”.

Isola dei Famosi, la showgirl si difende dagli attacchi: “Non ci sono le prove”

Inoltre la showgirl ha dato l’insufficienza anche all’attore, dandogli la testuale motivazione: “All’inizio volevo entrare nel tuo mondo, non ci sono riuscita, l’unica cosa che non ti perdono di non aver cercato di entrare nel mio, non hai mai fatto uno sforzo, ti ho sempre apprezzato, tu da me non sei mai venuto, la coerenza l’ho sempre avuta”. La nota naufraga poi si è difesa dagli attacchi ricevuti da Nicolas Vaporidis: “Non ci sono le prove, hai prove che ho parlato male di qualcuno?”. C’è stata l’intromissione di Estefania Bernal, che stasera dovrà fare una scelta importante: “Io ti ho sentito!”. La compagna di Marco Cucolo invece ha replicato nuovamente all’attore, con queste parole: “Non accettare una critica dimostra che una persona non vuole crescere, pensa di essere perfetta”.