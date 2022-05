Ascolti finale Eurovision Song Contest: exploit per Rai1 al 41% di share

L’Eurovision Song Contest chiude col botto: ascolti stellari per Rai1

Ieri sera è andata in onda su Rai1 la puntata finale dell’Eurovision Song Contest. Nonostante una esibizione da Brividi in tutti i sensi positivi possibile, Mahmood e Blanco non sono riusciti a piazzarsi neanche sul podio della kermesse, finendo in sesta piazza. La vittoria dell’Ucraina ha però messo d’accordo non solo tutta l’Europa e tutto il mondo e i vertici Rai hanno comunque più di un motivo per festeggiare questo evento storico andato in onda da Torino. E’ risultato essere tutto troppo facile per la finale dell’Eurovision sul primo canale che ha avuto la strada spianata da Canale Cinque che ha rinunciato a rispondere con una controprogrammazione, un po’ come accade con la settimana del Festival di Sanremo. La serata finale del Song Contest ha incollato al piccolo schermo oltre 6.5 milioni di telespettatori e lo share al 41.9%, facendo segnare ascolti ancora più importanti delle due semifinali.

Canale Cinque non tiene il passo: i risultati di Mediaset

Per spianare la strada all’Eurovision Song Contest in salsa italiana, attesissimo dopo il trionfo dell’anno scorso dei Maneskin, Canale Cinque non ha opposto resistenza. Mediaset infatti ha voluto spostare la finale del noto talent Amici di Maria De Filippi da ieri a questa sera, aumentando così i potenziali ascolti che ieri avrebbero comunque potuto registrare una netta discesa, anche se l’ultimo appuntamento con il format di Mediaset difficilmente tradisce le attese. Ieri sera sul quinto canale è stato proposto il film della divertente coppia Boldi-De Sica Amici Come prima, che ha collezionato 1.815.000 persone (9.6%).

L’Eurovision spazza via tutti: salta anche il game show

L’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest, assicurando a Rai1 il trionfo della serata a discapito della concorrenza (se così vogliamo chiamarla). Nessuno ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote all’evento musicale condotto sapientemente da Cattelan, Pausini e Mika, altamente promossi. Ieri sera inoltre, anche Rai1 ha lasciato campo libero all’evento da Torino, rinunciando alla puntata serale di Soliti Ignoti-Il ritorno con Amadeus, colui che ha permesso all’Italia di organizzare l’evento dopo aver portato i Maneskin al Festival di Sanremo nel 2021.