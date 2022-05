Eva Grimaldi, Oggi è un altro giorno: le sue lacrime e la verità su Gabriel Garko

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 26, 2022 , in Personaggi Tv

Eva Grimaldi ospite di Serena Bortone si commuove ricordando la madre: “È il bello della diretta”

Nella puntata odierna, giovedì 29 maggio di Oggi è un altro giorno, è stata ospite la showgirl ed attrice che ha concesso una lunga intervista sbilanciandosi su vita privata e carriera. La showgirl, tuttavia, si è commossa più volte parlando della sua famiglia e soprattutto della mamma Elvira, morta 5 anni fa. Infatti quando Memo Remigi ed Antonio Mezzancella hanno intonato un brano sulle mondine al pianoforte, Eva Grimaldi è scoppiata a piangere, tanto che la conduttrice si è alzata per consolarla. La showgirl prima si è scusata: “È il bello della diretta, scusate” e poi sulla madre ha rivelato:

“Mamma non voleva facessi questo lavoro ma poi qualche soddisfazione gliel’ho data.”

Oggi è un altro giorno, la showgirl torna a parlare della storia con Gabriel Garko: “Rapporto bellissimo”

Durante la chiacchierata con Serena Bortone, Eva Grimaldi è tornata a parlare della sua storia d’amore con Gabriel Garko. I due sono stati insieme per quattro anni ma dopo la fine della loro storia l’attrice si è unita sentimentalmente ad Imma Battaglia mentre l’attore ha fatto coming aut. Su tutto questo e sulle polemiche che ne sono seguite, la showgirl ha ammesso:

“Noi eravamo una coppia, moderna. Io e Gabriel abbiamo vissuto insieme, e abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Ancora oggi ci vogliamo bene e ci amiamo, con un altro tipo di amore. Non abbiamo preso in giro nessuno.”

I due attori, infatti, nonostante si siano lasciati diversi anni fa hanno ancora oggi un bellissimo rapporto fraterno, con un affetto vero e sincero.

L’attrice lancia una frecciata nel programma di Rai1: “Voglio interpretare una brutta e vecchia”

Di recente l’attrice si era mostrata senza freni a Verissimo, Eva Grimaldi ad Oggi è un altro giorno ha anche lanciato una frecciata al mondo delle spettacolo lamentando che a causa della sua bellezza e sempre stata relegata solo in determinati ruoli. “Vorrei interpretare una donna brutta e vecchia, è quasi una colpa nascere bionda e con dei bei lineamenti perché non sei credibile per altri ruoli.” ha confessato l’attrice alla Bortone, quest’ultima ha aperto la puntata con un annuncio drammatico.