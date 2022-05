Eva Henger, accettata la sua richiesta: è stata trasferita in ospedale a Roma

Eva Henger ha lasciato l’Ungheria dopo l’incidente stradale: adesso è ricoverata in un ospedale a Roma

Questi sono stati giorni davvero terribili per la ex attrice di film per adulti, visto che è stata coinvolta in un grave incidente stradale in Ungheria. A seguito dell’incidente è stata trasferita immediatamente in un ospedale in Ungheria. Giorni fa la donna è anche stata operata d’urgenza perchè l’equipe medica ha constatato che il suo braccio stava rischiando di andare in setticemia. Ma non è finita qua perchè giovedì scorso Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha letto una lettera della mamma di Mercedesz Henger, in cui ha scritto di aver richiesto di essere trasferita in un ospedale a Roma per ricevere le migliori cure. Questa richiesta è stata accettata, come ha fatto sapere direttamente suo marito Massimiliano Caroletti su instagram: “Eva è già in struttura…Ha volato con un aereo ambulanza…”

Massimiliano Caroletti dà importanti aggiornamenti sullo stato di salute di sua moglie: “Dovrà fare diverse operazioni”

Sempre in queste ultime ore il portale del magazine di Novella 2000 ha contattato telefonicamente il marito di Eva Henger proprio per sapere come sta e com’è la situazione adesso. Quest’ultimo ha subito rivelato che la moglie dovrà purtroppo sottoporsi a diverse operazioni, aggiungendo che è consapevole del fatto che poi dopo starà sicuramente meglio:

“Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio…”

Si segnala inoltre che la clinica dove attualmente è ricoverata la donna, la quale ha rischiato che il suo braccio andasse in setticemia, è Villa Parioli di Roma.

Eva Henger dopo l’incidente stradale in Ungheria, suo marito lo confessa: “Non la lascerò mai sola”

Massimiliano Caroletti, sempre in queste dichiarazioni rilasciate al portale Novella2000.it, ha poi dichiarato di non avere la minima intenzione di lasciare sua moglie sola: “E’ la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli…” Proprio l’uomo in queste ultime ore ha fatto sapere su instagram di essere in viaggio con l’autoambulanza per raggiungere al più presto la moglie a Villa Parioli a Roma: “E’ un viaggio infinito…” Oggi Barbara d’Urso darà ulteriori aggiornamenti su questa faccenda?