Eva Henger, rischio setticemia: Barbara d’Urso mostra foto choc a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, la conduttrice aggiorna sullo stato di salute di Eva Henger: “Si è dovuta operare d’urgenza”

E’ terminata anche questa nuova puntata del programma quotidiano di Canale 5. E sul finire della trasmissione Barbara d’Urso ha dato importanti aggiornamenti sullo stato di salute della ex attrice di film per adulti, che purtroppo una settimana fa è stata coinvolta in un terribile incidente stradale che le ha causato diverse fratture su tutto il corpo. La presentatrice ha rivelato oggi al suo pubblico che purtroppo la situazione è peggiorata. Cos’è successo? In pratica è stata operata d’urgenza perchè hanno scoperto che il suo braccio era a rischio setticemia:

“Sono successe delle cose…Lei è fratturata ovunque…La sua clavicola è andata da un’altra parte del corpo…Purtroppo adesso è in sala operatoria per una cosa che è successa dopo: il suo braccio stava andando in setticemia…”

Barbara d’Urso avverte i telespettatori del suo programma: “Le foto sono molto forti”

Successivamente la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha rivelato ai suoi numerosi telespettatori che Eva Henger ha mandato in redazione alcune foto molto forti delle sue fratture alle braccia e ai piedi, invitando chi è particolarmente sensibile a cambiare canale perchè da lì a poco le avrebbe mostrate in Tv:

“Vi farò vedere delle foto molto forti…Quindi se volete fra pochissimo cambiate canale dopo questo servizio…Vi assicuro che è molto forte…”

La presentatrice ha poi dichiarato di aver ricevuto un messaggio audio di ben 4 minuti dalla donna, la cui figlia sarà presto una concorrente dell’Isola: “Ha pianto tutto il tempo…Era scioccata perchè non l’hanno potuta operare per il braccio che stava andando in setticemia…”

Eva Henger e il suo stato di salute: la conduttrice mostra la foto choc

Barbara d’Urso ha poi mostrato alcune immagini davvero choc del piede di Eva Henger, che dopo l’incidente è molto gonfio e tumefatto:

“Questa è la foto del suo piede…Ecco com’è ridotto dopo l’incidente…Purtroppo non possono fare niente…Non possono operarla…E ha anche questo problema alla clavicola…”

Ha poi voluto leggere un messaggio che la donna ha scritto per i telespettatori:

“Qua la situazione non migliora…Purtroppo devono operarmi al braccio sano perchè un’importante infezione è giunta improvvisamente…Vorrei potermi curare in Italia a Roma…Domani sapremo se riusciremo a spostarci…”

In collegamento il professor Lorenzetti ha dichiarato che purtroppo il percorso per la mamma di Mercedesz sarà parecchio lungo perchè ha riportato traumi davvero importanti: “Sono problemi che si risolvono con il tempo…” La d’Urso ha anche aggiunto che proprio poco fa l’operazione è terminata.