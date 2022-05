Fabio Nova, amara confessione dopo Uomini e Donne: “Faccio fatica a…”

“Sto facendo fatica a dormire”: a confessarlo è il cavaliere di Uomini e Donne

A tenere banco nelle ultime puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è senza dubbio il cavaliere Fabio Nova, che ha confessato di essere un fotografo molto famoso, che ha fatto servizi a livello nazionale e internazionale, e che sa bene quale donna vuole al suo fianco. Subito si è scontrato con Tina Cipollari per via di alcune divergenze di carattere e di opinione, come ha confessato al settimanale ufficiale della trasmissione, aggiungendo però un’amara confessione: “Sto facendo fatica a dormire. Preferisco vivere la notte. Appena cambiato fuso orario”.

Fabio Nova, retroscena sulla madre: “Non ero entusiasta di chiudermi in casa con lei”

Tutti ricorderanno il periodo del lockdown quando tutto si è fermato: l’idea di rimanere chiusi in casa terrorizzava, mentre poi si è finalmente scoperto che non esiste solo la sfera professionale, ma soprattutto quella personale fatta di passioni, affetti sinceri e amore. Anche il cavaliere di Uomini e Donne, che ha rivelato di aver vissuto un grande dolore, si è ritrovato in lockdown come tutti, e l’ha passato con sua madre. Ha confessato che non era molto entusiasta all’idea e che per di più ha affrontato un viaggio surreale. Ha scherzato dicendo che Tina Cipollari, confronto a sua madre, è un agnellino. Ma piano piano si sono ritrovati, madre e figlio, e sono tornati a coltivare un rapporto che avevano lasciato un attimo in sospeso, se così si può dire.

Uomini e Donne: qual è la donna ideale del fotografo Fabio Nova?

C’è una domanda che tutti si pongono guardando il fotografo nonché cavaliere di Uomini e Donne Fabio Nova: quale sarà mai il suo ideale di donna? È lui stesso a svelarlo: deve avere classe, ma soprattutto una buona testa sulle spalle. Ovviamente il lato estetico deve rispondere ai suoi canoni che sono stati formati dopo anni e anni di onorata carriera nel mondo dell’immagine. Per stare con lui una donna deve essere paziente e indipendente. In una relazione lui dà molto, ma non gli piace l’idea che sia tutto obbligatorio.