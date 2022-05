Fabio Nova si lascia andare: “Grande dolore”, e su Tina Cipollari svela…

Fabio Nova racconta il suo passato sentimentale: “Ho commesso degli errori”

Chi segue Uomini e Donne con passione e soprattutto costanza si sarà accorto che da qualche giorno sta tenendo banco un’inutile discussione tra l’opinionista e il fotografo Fabio Nova per alcune dichiarazioni considerate non troppo eleganti e sagaci. Ora lui, al settimanale ufficiale della trasmissione, ha deciso di rompere il silenzio nella sua prima intervista come cavaliere e ha raccontato il suo passato sentimentale tra “due grandi errori commessi” e soprattutto “un dolore molto grande” che lo ha chiuso ad altre relazioni serie. Prima la storia con sua moglie, durata sette anni, e in seguito con due relazioni che non sono andate a buon fine.

Tina Cipollari: “Dobbiamo aggiustare il tiro” svela il cavaliere del parterre

Sta tenendo banco in questi giorni una discussione tra Tina Cipollari e il nuovo cavaliere del parterre maschile ovvero Fabio Nova, che ha subito incuriosito il pubblico con le sue foto, i suoi incontri con personalità importanti del mondo dello spettacolo, le sue mostre e le sue campagne pubblicitarie. Ma al settimanale Uomini e Donne Magazine lui ha deciso di porgere il proverbiale ramoscello d’olivo alla verace opinionista immaginandosi un incontro privato, magari un aperitivo o una cena. “Dobbiamo solo aggiustare il tiro” ha aggiunto, arrivando a mettere da parte gli scambi di offese che ci sono stati negli ultimi giorni di trasmissione.

Uomini e Donne, il fotografo Fabio non lo nasconde: “Sto facendo fatica a dormire”

Gli scontri con Fabio Nova con l’opinionista di Uomini e Donne sono piuttosto pesanti e rischiano veramente di affaticare il corpo e soprattutto lo spirito. Sarà per questo che il cavaliere sta “facendo fatica a dormire”, come ha confessato al magazine ufficiale della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Ha aggiunto che arrivato alla sua età, dopo la carriera che ha avuto, non deve più dimostrare niente a nessuno e che il suo intento è quello di riuscire a trovare una donna che sia bella e che abbia la testa sulle spalle. Riuscirà a trovare quella giusta e soprattutto a far cambiare idea alla temibile Tina, che lo ha definito un uomo povero?