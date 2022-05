Fabrizia Santarelli chi è: età, fidanzato, Instagram. L’ex Bona Sorte è avvocato

Chi è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi: età, altezza, lavoro e laurea in giurisprudenza

Tempo di nuovi concorrenti nel famoso reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria: stasera dovrebbe arrivare sulle bianche spiagge dell’Honduras niente meno che la famosa Fabrizia Santarelli. Ma chi è la nuova concorrente? E’ nata a Bari il 29 gennaio del 1993 ed è diplomata al Liceo Classico e nessuno sa che ha intrapreso gli studi universitari arrivando a laurearsi in Giurisprudenza con la lode. Prima si dedica all’attività forense, ma poi capisce che quella non è la sua strada, e infatti si butta a capofitto nel mondo della moda e del mondo dello spettacolo, e infatti nel 2011 partecipa al concorso Miss Italia. Inoltre si diploma in recitazione all’Accademia del Cinema, prima di approdare nel celebre programma de preserale di Canale5 condotto da Avanti un altro.

Fabrizia Santarelli è stata la Bona Sorte mora di Avanti un altro

Sicuramente la prossima concorrente dell’Isola dei Famosi è famosa per essere stata per un periodo la Bona Sorte mora di Avanti un altro con la conduzione di Paolo Bonolis e il maestro Luca Laurenti. Si alterna con la Bona Sorte bionda che è interpreta da Francesca Brambilla. Nel 2021 ha partecipato alla fiction di Canale5 Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Non si segnalano altre sue esperienza televisive degne di nota. Il suo profilo Instagram è il seguente: @fabriziasantarelli.

L’Isola dei Famosi, la nuova naufraga è Fabrizia Santarelli: nella vita sentimentale è riservatissima

Purtroppo per coloro che amano scandagliare nelle vite altrui, alla ricerca di gossip e informazioni scottanti, Fabrizia Santarelli è riservatissima nella sua vita sentimentale, infatti non si hanno informazioni su un suo possibile fidanzato o ex. Neanche dai suoi profili social si è venuto a sapere qualcosa sulle sue relazioni precedenti o presenti. Quel che si sa, però, è che ha un cane di nome Chloe, è tifosa del Milan, e sa andare a cavallo. Claudio Baglioni è uno dei suoi cantanti preferiti. E stasera su Canale5 è pronta a sbarcare in Honduras e chissà che non riesca a trovare, tra le altre cose, anche l’amore.