Federico Fashion Style incontenibile su Barbara d’Urso-Milly Carlucci: “Vorrei…”

Federico Fashion Style ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Ed in questa circostanza ha parlato della sua vita a 360 gradi. Ad un certo punto la giornalista del settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi ha chiesto al famoso parrucchiere a quale donna del mondo dello spettacolo cambierebbe il look. E quest’ultimo ha subito fatto il nome della conduttrice di Ballando con le stelle, che ha avuto modo di conoscere molto bene mesi fa:

Ha poi rivelato di credere che dovrebbe essere molto meno istituzionale: “Con le gambe che ha dovrebbe mostrarsi molto di più…”

Successivamente la giornalista di Novella 2000 ha chiesto al parrucchiere se si sente maggiormente pupo o secchione, visto che è stato scelto personalmente dalla conduttrice come giurato dell’ultima edizione de La pupa e il secchione terminata giusto martedì scorso. E il famoso parrucchiere, che giorni fa ha attaccato duramente Mila Suarez, ha subito rivelato di essere un pupo al 100%:

“Sono purissimo perchè mi sento bellissimo…Non sono secchione perchè non so niente…Ma nel mio lavoro mi sono sempre impegnato…E non certo da ieri…”