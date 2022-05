Finale Eurovision, accadranno cose incredibili. Gabriele Corsi: “Regaleremo…”

Gabriele Corsi pronto per l’imperdibile serata di stasera: “Regaleremo uno spettacolo completo”

Tutto è pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest in onda tra poche ore su Rai 1. Ad aprire la serata, con i loro commenti immancabili, saranno ancora Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, coppia collaudata dello scorso anno. In attesa dell’attesissima serata che proclamerà il vincitore dell’edizione 2022 Gabriele Corsi ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui Corsi ha garantito un’anteprima imperdibile, seppur nel piccolo spazio ridotto prima dell’evento vero e proprio. Queste le sue parole: “Regaleremo uno spettacolo completo”. Gabriele ha detto che non mancheranno gli artisti che faranno avere loro degli oggetti per Blanco e Mahmood. Infine non mancheranno le interazioni, in maniera particolare, tra i commentatori e i tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Il commentatore fa dei pronostici per il vincitore della finale dell’Eurovision Song Contest

Chi vincerà stasera l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest? E’ presto per dirlo e mai come quest’anno tutto sembra in balia degli eventi. A differenza di molte edizioni passate, infatti, fare dei pronostici è molto difficile. Basti pensare alla semifinale, soprattutto la seconda, in cui molti artisti dati per favoriti, come Achille Lauro ed Emma Muscat, non sono riusciti ad entrare tra i finalisti. Per l’Italia le speranze non sono molte, dopo la vittoria dell’anno scorso con i Maneskin. Certo è che se succedesse sarebbe il coronamento ideale di quest’edizione svolta in Italia. A tal proposito Gabriele Corsi dice:

“Non succede ma se succede… Sarà questa la mia nuova frase tormentone. Io ci credo molto”.

Al via la finale dell’Eurovision Song Contest: tutto quello che c’è da sapere

L’appuntamento con l’imperdibile finale dell’evento musicale internazionale è dunque tra poco su Rai 1. Tanta musica, esibizioni mozzafiato e grandi scenografie. Il tutto accompagnato dal commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la conduzione, che fino ad ora è risultata vincente, di Mika, Laura Pausini (alla quale è stato oscurato uno spazio) e Alessandro Cattelan. Gli artisti in gara sono pronti e l’Italia tifa per Mahmood e Blanco. Molti però danno il gruppo dell’Ucraina come favorito. Chi vincerà l’Eurovision?