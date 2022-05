Eurovision: tagliato uno spazio di Laura Pausini, oscurato dalla pubblicità

Eurovision Song Contest, disavventura per la conduttrice: ecco cosa è accaduto

Ieri sera giovedì 12 maggio è andato in onda su Rai 1 la seconda semifinale di Eurovision Song Contest. I telespettatori più precisi e attenti, che avevano scaletta alla mano o erano riusciti quantomeno a consultarla, si saranno accorti che tra i vari momenti di show ne era presente uno in riferimento all’evento italiano musicale più importante: ovviamente il Festival di Sanremo. Alle 21:33 in scaletta era prevista una clip con citazione diretta alla kermesse con il famoso slogan “Perché Sanremo è Sanremo”. Sipario che in realtà non si è mai alzato sul Festival, visto che il pubblico di Rai1 non ha avuto modo di vedere questo piccolo momento dedicato alla competizione di Amadeus lanciato da Laura Pausini. Lo spazio è stato infatti oscurato su Rai1, mentre sono riusciti a guardarlo gli utenti delle altre piattaforme come Youtube, RaiPlay, TikTok e tutti gli altri che hanno trasmesso la semifinale dell’Eurovision.

Laura Pausini commenta il successo della seconda serata: “Non vedevo l’ora di tornare sul palco”

Ieri sera a farla da padrona assoluta sul palco di Torino abbiamo visto una Laura Pausini in splendida forma. La cantante lanciata dal Festival di Sanremo a inizio anni ’90 ha condotto con grande professionalità, ma abbinandoci leggerezza e quella voglia di divertirsi che non guasta mai. Nel post puntata la famosa cantante romagnola ha speso alcune parole per l’evento, ringraziando tutti i telespettatori che hanno scelto di seguire l’Eurovision Song Contest: “Dopo il successo della prima semifinale, non vedevo l’ora di tornare sul palco di Eurovision, le emozioni sono state tantissime”.

Eurovision, entrano in gioco i protagonisti italiani: si infiamma la sfida

Dopo aver assistito alle prime due semifinali sabato sera arriverà il momento di conoscere il vincitore dell’Eurovision Song Contest a un anno di distanza dal trionfo dei Maneskin. Ieri sera abbiamo scoperto le ultime nazioni che si sono guadagnate l’accesso alla finale di domani, dove ci saranno già pronti Mahmood e Blanco con la loro Brividi a tentare di replicare il successo del maggio 2021. I due giovani cantanti italiani sono tra i favoriti per la vittoria finale, anche se una doppietta consecutiva non è cosa facilissima da ottenere in una competizione così agguerrita.