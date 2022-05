Ascolti Eurovision ieri: risultati ancora più alti per Cattelan, Pausini, Mika

Bissato il successo della prima semifinale dell’ESC: ecco i dati auditel registrati ieri sera

Ha confermato, anzi aumentato il suo successo l’evento musicale europeo condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che con la seconda semifinale, andata in onda su Rai1 ieri, giovedì 12 maggio 2022, a partire dalle 21.00, ha ottenuto ascolti ancora più alti della serata d’esordio di martedì, che riportiamo di seguito. A seguire l’evento, che ha visto sfidarsi diciotto nazioni, sono stati esattamente 5milioni 538mila telespettatori con uno share del 27.68%. Un leggero incremento, dunque, rispetto alla puntata di due giorni fa, vista sempre da poco più di 5milioni di spettatori e uno share di un soffio sopra il 27%.

Gli ascolti dei programmi andati in onda ieri sera contro l’Eurovision Song Contest

Delle diciotto nazioni che si sono sfidate sul palco del PalaOlimpico di Torino nella serata di ieri, solo dieci sono passate alla finale di sabato, aggiungendosi alle dieci ammesse martedì sera e alle cinque già di diritto nella finalissima (ossia Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra). Contro l’evento Canale5 ieri ha trasmesso il film Un figlio di nome Erasmus, visto da una media di 2milioni 307mila telespettatori con uno share del 13.15%. Alle altre reti, ovviamente, sono rimaste le briciole, è il caso di dirlo, proprio com’è accaduto martedì.

Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 in onda sabato su Rai1

E domani sera come andranno gli ascolti per Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan? Visto l’enorme successo delle prime due serate, ci aspettiamo il superamento dei 6milioni di telespettatori e il raggiungimento del 30% di share, dati non impossibili da ottenere. Tra gli ospiti della finale, i Maneskin, grazie ai quali l’evento è tornato in Italia dopo trentuno anni, e Gigliola Cinquetti, che nel lontano 1964 è stata la prima italiana a trionfare alla manifestazione, portandola dunque nel nostro Paese l’anno successivo, con l’edizione che si è svolta all’auditorium della Rai di Napoli nel 1965; nel 1990 è stata invece la volta della vittoria di Toto Cutugno, che l’anno successivo da Cinecittà a Roma ha condotto assieme alla Cinquetti la seconda edizione italiana della manifestazione. Domani sera, quindi, scopriremo chi saranno gli eredi dei Maneskin e in quale stato si svolgerà la kermesse il prossimo anno.