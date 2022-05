Francesco Chiofalo vittima di una truffa: “Sono stato veramente uno sciocco”

Francesco Chiofalo lo confessa sui social: “Sono arrabbiato, mi hanno truffato”

Ore particolarmente complicate per il noto fidanzato di Drusilla Gucci. Difatti quest’ultimo, fresco del grande successo ottenuto a La pupa e il secchione show di Barbara d’Urso, ha rivelato su instagram di essere stato purtroppo vittima di una truffa, non facendo mistero di essere arrabbiatissimo:

“Sono arrabbiato, anzi, inca***** nero, vi devo dire la verità…Sono stato truffato, sono stato vittima di una truffa…”

Il popolare personal trainer ha poi dichiarato di aver perso purtroppo un’ingente somma di denaro: “Sono stato veramente uno sciocco…”

Truffato ex concorrente de La pupa e il secchione: ecco quello che è successo

Francesco Chiofalo, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha poi voluto spiegare ai suoi numerosissimi follower com’è stato truffato. In pratica l’ex concorrente de La pupa e il secchione, il quale ha avuto un crollo emotivo in Tv, ha rivelato di essere stato contattato telefonicamente da una persona che si è spacciata per un impiegato della sua banca. E in questa occasione la suddetta persona gli ha rivelato che il suo conto corrente era stato preso di mira da un hacker e che avrebbe potuto passare guai seri. Per tale ragione gli ha chiesto un codice privato per accedere al suo conto e bloccare questo malintenzionato. Purtroppo però da lì a poco ha capito di essere stato vittima di una truffa vera e propria:

“Dopo qualche secondo mi arriva un messaggio in cui sono stato avvisato che sono stati prelevati 10 mila euro dal mio conto…Gliel’ho detto al tizio al telefono e mi ha riattaccato in faccia…”

Francesco Chiofalo disperato: “Purtroppo nessuno può aiutarmi”

Il giovane ragazzo vittima di una truffa ha poi rivelato su instagram di aver subito contattato la sua banca e poi l’avvocato per cercare di riavere questi 10 mila euro prelevati dal suo conto in modo illegale. Purtroppo però nessuno ha potuto dargli una mano: “Il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia…Sembra che nessuno possa fare niente…” Quest’ultimo ha quindi voluto dare un prezioso consiglio a tutti i suoi follower: “Non vi fidate mai…E se avete dubbi chiamate la vostra banca…”