Francesco Chiofalo ha un crollo emotivo: forte commozione in studio

Andrea Agresti fa una sorpresa al pupo: “E’ stato un momento intenso”

Poco fa Francesco Chiofalo ha ricevuto due graditissime sorprese. Difatti quest’ultimo ha avuto dapprima modo di riabbracciare in studio suo padre e successivamente ha rivisto in collegamento via skype Andrea Agresti, il quale l’ha seguito passo passo anni fa nel momento in cui è stato operato per rimuovere il tumore al cervello. Ovviamente in questa circostanza il giovane concorrente ha avuto un crollo emotivo ripensando proprio a quei momenti. E la iene ha subito dichiarato:

“Quello è stato il momento più brutto e bello della tua vita…E’ stato senza ombra di dubbio uno dei momenti più intensi…”

La commozione in studio è stata tanta.

Barbara d’Urso ricorda al pubblico a casa: “Ecco perchè Francesco Chiofalo ha deciso di partecipare”

Successivamente la conduttrice de La pupa e il secchione ha voluto ricordare a tutti che purtroppo il pupo dovrà tornare sotto i ferri per un altro problema, che si spera sia molto meno grave del precedente: “Ecco perchè ha deciso di prendere parte allo show, così da non pensarci…” A quel punto il ragazzo, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto in queste settimane, cogliendo la palla al balzo per dare un forte abbraccio anche alla presentatrice, che ovviamente gli ha dato questa bellissima opportunità. La d’Urso, che oggi a Pomeriggio 5 ha intervistato Eva Henger, ha rivelato di essere certa che supererà anche quest’ultimo ostacolo: “Sono certa che andrà tutto bene…” A farle eco anche il papà del concorrente.

La pupa e il secchione acclamato da tutti gli altri concorrenti: momento molto intenso in diretta

Barbara d’Urso ha poi invitato Francesco Chiofalo a tornare al suo posto. E nel momento in cui è arrivato nel parterre è stato acclamato da tutti gli altri concorrenti, che si sono immediatamente precipitati ad abbracciarlo e baciarlo molto teneramente: “Francesco, Francesco, Francesco…” Il giovane, che è finito al centro del gossip, è quindi scoppiato in lacrime ancora una volta, dimostrando di essere particolarmente sensibile. Un momento questo apprezzatissimo dal pubblico a casa, che su twitter non ha nascosto tutta la propria commozione. Sarà lui a vincere questa edizione del reality show di Italia 1?