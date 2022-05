Gemma Galgani lascia senza parole Maurizio: “Sconcertato! Altera le cose”

Uomini e Donne, la storica dama attacca il suo corteggiatore: “Quanto sei bugiardo”

Dopo la sfilata di alcuni cavalieri del trono over, Gemma Galgani e Maurizio si sono seduti al centro dello studio per raccontare come procede tra loro. Quest’ultimo ha smentito la dama, quando ha raccontato di aver respinto un suo bacio, dicendole: “E’ incredibile da come altera le cose, sono sconcertato, tu interpreti le cose a modo tuo, è difficile seguirti”. La storica protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi l’ha attaccato: “Da parte tua c’è stato un approccio, quanto sei bugiardo“.



Gemma Galgani chiude la conoscenza con Maurizio: “Non posso mentire a me stessa”

Oggi a Uomini e Donne il nuovo cavaliere Maurizio ha fatto sapere di essere contento di conoscere Gemma Galgani, a differenza della dama. Quest’ultima infatti ha fatto capire chiaramente di non volerlo più frequentare: “Io un po’ meno, a volte è anche un po’ inquietante, mi mette agitazione, ieri sera hai cercato di baciarmi nella bocca per due volte quando ci siamo salutati, in quel momento non ho sentito nulla, non posso mentire a me stessa e far finta che possa piacermi, non sarei leale, onesta”. Il cavaliere di origini milanesi ha prontamente smentito: “Mi sono avvicinato, sono arrivato sulla guancia, ti ho toccato le labbra? Neanche per idea, sei una donna estremamente complicata, è difficile starti dietro, non voglio fare polemiche”. La replica della nota dama è stata: “Sarò riuscita a dire quattro parole sulla mia vita, ti ho sempre ascoltato con una pazienza, per quello che riguarda l’occhio ti ho già ringraziato, ero accecata che neanche ci vedevo, hai tutta la mia gratitudine, mi hai anche scritto stamattina un messaggio attinente a ieri sera, che eri turbato, il bacio era una richiesta un po’ forzata, prematura, ieri sera mi ha detto sono eccitato, riferendoti al mio decoltè”. Il nuovo protagonista del trono over ha aggiunto: “Sono stato a preoccuparmi di tante cose, ti sono stato vicino, tu non volevi andare in ospedale, io sapevo quale era il tuo problema, non c’è stato nessun tentativo di bacio, il termine eccitato non l’ho scritto in nessuna maniera, non l’ho detto”. L’amica di Ida Platano ha rincarato la dose: “Ha detto anche che non ha potuto dormire perchè era eccitato”.

La sfilata di Franco criticata dalla protagonista del trono over: “Mi ha trasmesso inquietudine”

Gianni Sperti ha ripreso la dama: “Si capisce da lontano che non ti piace, si percepiva nell’esterna”. Il cavaliere ha ribadito: “Non ho detto eccitato neanche per idea, quando l’ho accarezzata mi ha detto mi ha fatto tanto piacere, ti fai dei film, stai descrivendo qualcosa che non è stato così”. Sempre oggi alla dama non è piaciuta la sfilata di Franco che di recente ha fatto arrabbiare Maria De Filippi: “Più che seduzione mi ha trasmesso inquietudine“.