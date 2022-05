Uomini e Donne, Franco fa arrabbiare Maria De Filippi: “Sei stato offensivo”

Franco Fioravanti perde le staffe con la tronista: “Con quale criterio mi accusi?”

Quest’ultima puntata di Uomini e Donne è iniziata con il cavaliere Giacomo al centro dello studio. In questa occasione il cavaliere ha chiuso la frequentazione con Gemma Galgani, asserendo di aver capito che non può essere la donna della sua vita perchè hanno diversi stili di vita. A questo punto ha preso la parola la tronista Veronica Rimondi, che ha esortato la dama a farsi rispettare di più invece di perdere tempo ad andare dietro a gente che non varrebbe la pena conoscere, come appunto Giacomo e Franco: “Franco con te si è comportato in maniera vergognosa…Ti ha lasciata lì in mezzo alla stazione…” Un’accusa che poco è piaciuto a quest’ultimo, che ovviamente ha risposto subito per le rime alla ragazza:

“Con quale criterio mi accusi? In base a cosa ti permetti di fare certe affermazioni?”

Uomini e Donne, il cavaliere insulta Armando Incarnato: la conduttrice non ci sta

Franco Fioravanti ha poi continuato a criticare duramente la tronista, la quale è stata difesa dalla conduttrice e da Gianni Sperti. Difatti secondo la presentatrice il cavaliere avrebbe decisamente sbagliato a non andare a prendere alla stazione Gemma Galgani lasciandola lì solo: “E’ una questione di umanità…” Poco dopo il cavaliere ha litigato anche con Armando, che ha dato ragione alla tronista. E in questa circostanza l’uomo ha offeso quest’ultimo: “Zitta zia Armanda…” Un’uscita poco carina che non è piaciuta per nulla a Maria De Filippi, la quale ha subito voluto redarguirlo:

“Franco quando dici così sei solo offensivo…Quando lo chiami ‘zia Armanda’ perchè? Lo trovo totalmente inutile…E’ molto più offensivo questo…”

Il cavaliere però è rimasto fermo sulle sue posizioni facendo ancora più arrabbiare la presentatrice, che ieri ha fatto una proposta choc a Gianluca: “Se vogliamo giocare al gioco delle provocazioni io sono pronta…”

UeD, Franco Fioravanti torna a criticare la tronista: “Una ragazzina non può parlarmi così”

Successivamente il cavaliere, sempre più arrabbiato, è tornato a criticare Veronica Rimondi asserendo di credere che una ragazzina della sua età non possa permettersi di muovere critiche nei suoi confronti:

“Sentire una ragazzina parlarmi in questo modo io non ci sto…Mi dà fastidio…Se certe critiche me le fa una persona della mia età lo accetto di più…”

Ha poi ripreso la parola Maria De Filippi, che ha cercato di riportare l’ordine in studio: “Forse non accetti critiche da una ragazzina per il tuo retaggio da professore…” Quest’ultimo ha però continuato a criticarla, non facendo mistero di credere che sia stata assolutamente fuori luogo. E’ intervenuto poi Gianni Sperti asserendo che l’uomo offenda tutti solo perchè non avrebbe argomenti: “Tu hai insultato tutti qua dentro…”