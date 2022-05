Gennaro Auletto chi è: età, altezza, fidanzata, instagram del modello naufrago

Anticipazioni Isola dei Famosi: arriva un giovane modello in Honduras

Questa sera i telespettatori avranno modo di vedere una nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi. Come si evince dalle anticipazioni, tra qualche ora si assisterà all’arrivo in Honduras di quattro nuovi concorrenti, e tra questi c’è anche Gennaro Auletto. Si tratta di un modello nato a Napoli da madre marocchina e padre italiano. Il nuovo naufrago che ha 21 anni ed è alto 1.88 cm ha iniziato la sua carriera nel settore della moda tre anni fa.



Gennaro Auletto vita privata: il naufrago italo-marocchino è libero sentimentalmente?

Quattro nuovi concorrenti quindi sono pronti a creare scompiglio all’Isola dei Famosi 2022, in cui in una recente puntata c’è stato il faccia a faccia tra la conduttrice e Alvin. Tra qualche ora i naufraghi faranno anche la conoscenza di Gennaro Auletto, un modello che si definisce ambizioso, solare e indipendente. Il 21enne italo-marocchino che è una forza da non sottovalutare nel mondo della moda, riguardo alla sua professione ha dichiarato: “Penso che il mix della mie radici, marocchine e italiane direi napoletane come ha detto una volta Sophia Loren, mi abbia aiutato molto a mantenere una mente aperta. Parlare più di una lingua ed essere esposti a culture e persone diverse ci aiuta a sviluppare una prospettiva imparziale e un approccio non giudicante della vita”. Al momento non si hanno tantissime informazioni sulla vita privata del modello super affermato cresciuto tra Napoli e Casablanca nonostante sia molto attivo sui social, quindi per tale motivo non si sa se è libero sentimentalmente proprio perchè le sue attività sono legate al suo mestiere.

Il nuovo concorrente rompe il silenzio sui social: “Sono pronto per questa nuova avventura!”

A proposito dei social, il modello prima di partecipare al programma condotto da Ilary Blasi, tre ore fa ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram gennaro_auletto, con queste parole: