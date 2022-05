Ilary Blasi, arriva il faccia a faccia con Alvin: “Partiamo malissimo”

Annunciato il faccia a faccia tra conduttrice e inviato all’Isola dei Famosi

Questa sera va in onda una nuova puntata del reality show di Canale5 e per l’occasione Ilary Blasi ha sfoggiato ancora il suo splendido sorriso, dando così un caloroso benvenuto ai telespettatori. Ma prima ha annunciato qualcosa di clamoroso: un faccia a faccia con Alvin. In pratica, negli ultimi giorni, si è parlato di scintille tra lui e lei, tanto che Mediaset sarebbe corsa ai ripari al fine di ricucire i rapporti ed evitare che il clima dell’Isola ne risentisse troppo. “Aspettati di tutto. Sei il mio nemico numero uno” ha scherzato lei nell’annunciare questo faccia a faccia.

L’Isola dei Famosi, Alvin non teme Ilary Blasi: “Il faccia a faccia si fa qui, non a distanza”

Nei giorni scorsi si è parlato delle tensioni tra Alvin-Ilary, ma l’inizio della puntata di questa sera su Canale5, iniziata ben dopo le 21.30, ha affrontato l’argomento con toni scherzosi. Alvin ha scherzato dicendo di non temere affatto questo imminente faccia a faccia e che di solito si fanno sul campo, in Honduras, e non di certo a distanza. Insomma, sembra che il pericolo tensioni sia sfumato in un bel momento scherzoso, allegro, che verrà chiuso in maniera intelligente dai due diretti interessati.

Alvin replica alla gaffe della conduttrice e annuncia che Guendalina è in infermeria

C’è stata una piccola gaffe di Ilary Blasi che ha molto divertito il pubblico in studio e soprattutto da casa: in pratica l’inviato si è presentato con i pantaloni lunghi e subito la conduttrice glielo ha fatto notare. Peccato che, come ha detto lui stesso “li ho sempre avuti. Mi hai proprio seguito bene!”. Lei si è giustificata, con il sorriso, dicendo che si è confusa con le prove, quando lui ha sempre e solo i pantaloni corti. Inoltre l’inviato ha annunciato che Blind è tornato in gioco e che in questo momento Guendalina Tavassi si trova in infermeria per degli accertamenti, ma che non è nulla di grave. Dalla prossima settimana, quindi, la verace concorrente, che non ha mai avuto peli sulla lingua, tornerà in gioco regolarmente.