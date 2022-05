GF Vip 7, anticipazioni sui concorrenti: ex di Belen Rodriguez nel cast?

Antonino Spinalbese nel cast del Grande Fratello Vip 7? Arriva l’indiscrezione

Continuano a esserci parecchie indiscrezioni sul web, sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore Deianira Marzano ha pubblicato un post sui social che non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, visto che riguardo ai probabili concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto anche il nome di un ex fidanzato di Belen Rodriguez, da cui la nota conduttrice e showgirl ha avuto la piccola Luna Marì. Le parole scritte dall’influencer sono le testuali:

“Insieme a Max Felicitas vogliono fortemente Spinalbese e ancora dobbiamo capire chi la vuole ma purtroppo Asia Gianese”.

Anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini: spunta anche l’ex di Belen Rodriguez

Mancano ancora diversi mesi per il ritorno su Canale 5 del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini, e già iniziano a circolare i nomi dei papabili concorrenti che potrebbero varcare la famosa porta rossa. L’indiscrezione del giorno è stata lanciata dall’influencer Deianira Marzano, che tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram ha fatto sapere che la presenza di Antonino Spinalbese, noto al pubblico per essere un ex di Belen Rodriguez, sarebbe molto desiderata nella casa di Cinecittà. A partire dal prossimo settembre al tanto atteso programma potrebbe partecipare anche Asia Gianese, una famosa influencer che ha catturato l’attenzione mediatica per essere arrivata sul sagrato del Duomo di Milano in automobile. Si vocifera anche il probabile ingresso di Sandra Milo, Pamela Prati, Antonio Zequila, Alvaro Vitali e Wilma Goich.

La nota conduttrice argentina elogia Teo Mammucari: “Ho riscoperto una persona altruista”

Intanto per quanto riguarda la sorella di Cecilia Rodriguez e Jeremias, di recente ha ringraziato il team de Le Iene con un post condiviso su Instagram. La conduttrice argentina per iniziare ha scritto: “E’ stato bellissimo farne parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato, pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto, invece è successo ed è stato un bellissimo successo!”. La nota 37enne che in questi giorni ha fatto una confessione intima, inoltre ha elogiato Teo Mammucari: