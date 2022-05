Gianni Sperti insultato da Franco a Uomini e Donne: cala il gelo in studio

Uomini e Donne, Franco insulta l’opinionista: è successo oggi in puntata

E’ finita da poco una nuova puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ed in questa occasione c’è stata la tanto attesa scelta di Luca Salatino ricaduta su Soraya, la quale ha ovviamente risposto di sì. Subito dopo questo momento la conduttrice ha chiamato al centro dello studio il cavaliere Davide, il quale ha fatto infuriare tre dame. Il motivo? Hanno scoperto il suo doppio gioco oggi in puntata. In difesa delle dame è subito intervenuto Gianni Sperti, che però è stato insultato dall’altro cavaliere, che ha invece preso le parti dell’uomo finito sotto accusa. L’offesa non si è sentita, ma l’opinionista ha fatto capire chiaramente che ha detto qualcosa che avrebbe dovuto evitare: “Menomale non ha l’audio…Non voglio dargli spazio perchè è quello che cerca…”

Gianni Sperti non ci sta e sbotta in diretta contro il cavaliere: “Un grande retrogrado”

Ovviamente Maria De Filippi si è subito accorta che il suo opinionista ha borbottato qualcosa a bassa voce. Per tale ragione gli ha chiesto cosa fosse successo. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero di non voler regalare spazio al cavaliere Franco Fioravanti perchè l’unico suo obiettivo sarebbe quello di apparire:

“Un grande retrogrado…Per non dire proprio incivile…E comunque mi spiace, ma non sarebbe un’offesa…”

L’opinionista di Uomini e Donne, il quale è stato attaccato da Biagio Di Maro, ha quindi fatto capire che il cavaliere l’ha chiamato usando il femminile: “Puoi chiamarmi zia, nonna, Giuseppina, Giovanna, Gianna, non mi offenderei mai…”

Franco Fioravanti mette spalle al muro l’opinionista: “Sei solo un grande ignorante”

Ha poi preso la parola il cavaliere di Uomini e Donne, il quale ha ovviamente rigettato al mittente tali accuse, asserendo che Gianni Sperti avrebbe frainteso il significato delle sue frecciatine:

“Non è quello il significato…Non hai capito neppure il significato…Sei troppo ignorante per capirlo…”

E’ poi intervenuta Maria De Filippi per sedare una volta per tutte questo acceso scontro, dando la parola a Daniela, che ha smascherato una volta per tutte il cavaliere Davide facendo sentire alcuni suoi messaggi audio compromettenti.