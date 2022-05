Uomini e Donne, Biagio Di Maro attaccato da Gianni Sperti: “Paravento e furbo”

Il cavaliere napoletano si difende dopo una sfilata: “Non ho mai fatto pubblicità”

Nell’appuntamento del dating show pomeridiano di Canale 5 di oggi, i cavalieri del trono over hanno fatto una sfilata che ha avuto questo titolo “Nell’arte della seduzione io non ho rivali”. Biagio Di Maro ha scatenato l’ira di Gianni Sperti, per aver sfilato con dei recipienti contenenti delle mozzarelle. Il 53enne napoletano si è difeso:

“Nel tempo libero io vendo mozzarelle, acquisto e vendo, ho iniziato un mese fa. Non ho mai fatto pubblicità, questo è il mio mondo, lo faccio come secondo lavoro”.

Maria De Filippi riprende il protagonista del trono over: “Non dire che non è vero”

Gianni Sperti oggi a Uomini e Donne non ha gradito per niente il fatto che Biagio Di Maro ha approfittato di una sfilata per sponsorizzare un suo mestiere: “Fai pubblicità, chi ti conosce ha questa informazione. Furbacchione. Paravento e furbo”. A dire la sua ci ha pensato anche Tinì: “Credo che nel suo mondo ci rimarrà con le sue mozzarelle, non ci sarà spazio per le donne”. E’ intervenuta anche la conduttrice, visto che ha ripreso il protagonista del trono over che nei giorni scorsi è stato preso di mira da un’ex dama dicendogli: “Io penso che non ci sia nulla di male nella vita, fai una roba del genere, ti hanno fatto tana, non c’è bisogno di dire che non è vero, dove sta la seduzione? Quando dico a Gianni non ha un caseificio sono in buona fede perchè non lo so”.

Fabio Nova ammette il suo sbaglio: “Non era giusto mancare di rispetto a Tina Cipollari”

Poi è stato il turno del nuovo cavaliere Fabio Nova, che ha ammesso di aver esagerato durante i litigi avuti con l’opinionista Tina Cipollari: “E’ una donna che ha tre figli, ha già fatto qualcosa di grandioso nella vita, mancarle di rispetto non era giusto, non mi posso permettere, però può succedere, chiedo scusa a tutti”.

Alessandro Vicinanza invece non è piaciuto alla dama Katia, dato che dopo avergli dato un voto basso ha affermato: “Non ha sedotto per niente, sei molto carino, non mi sei piaciuto”. Gemma Galgani non ha gradito la sfilata di Franco, infatti gli ha detto: “Più che seduzione mi hai tramesso inquietudine”. Poi c’è stato lo sfogo di Armando Incarnato, per essere arrivato quarto in classifica: “Mi sono messo a fare questo balletto per fare una figura di merd*?”.