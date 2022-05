Giulia Pauselli lascia Amici: il commovente messaggio per Maria De Filippi

La ballerina di Amici dice addio al talent: “Non smetterò mai di essere grata”

Il giorno che i fan di Amici non avrebbero mai voluto vivere è arrivato: Giulia Pauselli lascia il programma. La ballerina è già rimasta più a lungo delle aspettative. Nonostante la gravidanza, infatti, Giulia è riuscita lo stesso a ballare e a partecipare addirittura nel cast del Serale. Se ciò è potuto accadere il merito è di Maria De Filippi che ha dato alla ballerina la possibilità di restare nonostante la gravidanza. Un segnale positivo con i tempi che corrono dove una donna deve avere quasi paura a dire al proprio lavoratore di aspettare un figlio. Oggi Giulia ha svuotato il camerino e sul proprio Instagram ha scritto:

“Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le mie esigenze cambiavano. Grazie Amici, grazie Maria”.

Giulia Pauselli già colma di nostalgia: “Mi mancherà tutto di questo posto”

Non si sa ancora se Giulia Pauselli tornerà nel programma, magari poco dopo la nascita del figlio, oppure se si tratta di un addio definitivo. La gravidanza, come ha spiegato Giulia, non permette di fare programmi a lungo termine. Certamente la ballerina di Amici adesso dovrà dedicarsi alla nuova avventura da mamma e per il lavoro c’è certamente tempo. Ma dopo 5 anni passati come ballerina professionista, e prima ancora da allieva, Giulia non può nascondere già la nostalgia. Queste le sue parole su Instagram sotto la foto visibile in apertura:

“Mi mancherà tutto di questo posto. Anche le difficoltà e i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima”.

Da Amici alla gravidanza: la ballerina pronta per la nuova esperienza

La gravidanza di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, coppia storica del talent di Canale 5, non è stata programmata ma i due ballerini non hanno esitato un attimo a viversela. Se fino a 6 mesi fa la vita di Giulia Pauselli girava perlopiù attorno alla danza adesso le sue priorità sono cambiate.

“Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite”

ha scritto la ballerina sui social. Tuttavia Giulia ha poi aggiunto che una parte di lei sarà sempre ad Amici dove era riuscita a trovare il suo rifugio.