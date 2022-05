Giustizia per tutti 2 ci sarà? Cosa si sa sul seguito della serie con Raoul Bova

Si farà la seconda stagione di Giustizia per tutti? Le informazioni fino ad adesso

Sta andando in onda proprio in queste ore l’ultima puntata della fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova nei panni di un uomo ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie. In attesa del grande finale, però, la curiosità dei telespettatori Mediaset è tutta rivolta già al futuro. In particolare il pubblico si chiede se ci sarà una seconda serie di questa avvincente fiction terminata di girare nel 2020, poco prima della pandemia. Al momento una risposta ufficiale non c’è. Mediaset, a differenza di altre serie tv, non ha detto pubblicamente se ci sarà o meno un seguito. Tocca dunque aspettare per capire cosa decideranno i vertici.

Raoul Bova a tutta fiction: per lui un impegno dopo l’altro

Se è vero che i vertici della casa di produzione e quelli Mediaset non hanno detto nulla su un possibile seguito, non va trascurato un altro elemento. Ovvero i tanti impegni che nei prossimi mesi vedranno incastrato Raoul Bova che difficilmente potrebbe subito impegnarsi nella seconda stagione. Bisogna ricordare in fatti che a breve, ma non si sa ancora di preciso quando, partiranno le riprese di Buongiorno mamma 2, serie della Lux Vide di Canale 5 che ha ottenuto un buon consenso di pubblico nella prima stagione. E ancora, sempre per la Lux Vide, Raoul girerà Don Matteo 14 per Rai 1, tornando a vestire i panni dell’ormai amatissimo Don Massimo. Difficile dunque che per adesso si possa parlare di Giustizia per tutti 2, anche se nessuna ipotesi è esclusa.

Giustizia per tutti 2: come potrebbe continuare la serie?

L’ultima puntata della fiction con Raoul Bova porta a chiudere un cerchio da cui tutto è partito: chi ha ucciso la moglie Beatrice. Tanti i segreti svelati, collegati alla vita della donna di cui Roberto Beltrami era all’oscuro. E ancora, il rapporto consolidato con Victoria Bonetto (Rocio Munoz Morales) che però è ancora ai timidi inizi. Infine il rapporto ritrovato con la figlia Giulia, con il primo mattone che lei e il padre Roberto sono pronti a mettere insieme. Il materiale per continuare la serie, ricca di scene complicate, non mancherebbe. Roberto potrebbe infatti continuare ad aiutare chi è vittima di ingiustizie e vedere come evolvono le cose con Victoria, Daniela e Giulia. A Mediaset, e al pubblico degli ascolti, l’ardua sentenza!