Giustizia per tutti, l’attrice di Daniela: “Scene complicate con Raoul Bova”

Raoul Bova e quel retroscena di Anna Favella: “Mi ha aiutato a girare alcune scene”

Tutto è pronto per l’ultima puntata di Giustizia per tutti in onda tra poche ore, dalle 21:30 circa, su Canale 5. In attesa della nuova puntata una delle attrici protagoniste si è raccontata sulle pagine del settimanale Di Più Tv. Si tratta di Anna Favella che nella serie interpreta Daniela, la poliziotta cognata di Roberto Beltrami (Raoul Bova), ma anche Beatrice, l’ex moglie di quest’ultimo uccisa. Nonostante i due attori non si conoscessero tra Anna e Raoul è nato subito un ottimo feeling. Poi con la pandemia (la serie è stata girata proprio poco prima) i due non si sono più sentiti. La messa in onda della serie è stata l’occasione per risentirsi.

“Raoul mi ha aiutato in alcune scene che sono state complicate da girare”

racconta l’attrice. Anna spiega che il doppio ruolo di Daniela e Beatrice non è stato facile in quanto si tratta di due donne molto diverse.

L’attrice di Giustizia per tutti fa una confessione intima: “Il primo pensiero è andato a mio nonno”

Erano due anni che Anna Favella aspettava la messa in onda di questa fiction che le permette di tornare alla grande serie della tv generalista, quella della grande popolarità. Strada che per l’attrice è iniziata con la serie “Terra ribelle”, tanti anni fa, ed è poi continuata con “Centovetrine” e “Le tre rose di Eva 4”. In Giustizia per tutti, invece, è la poliziotta Daniela, dedita soprattutto al lavoro, anche se ha cresciuto la nipote dopo la morte della madre. Interpretare questo ruolo per lei è stato speciale.

“Quando ho superato il provino il mio primo pensiero è andato a mio nonno che purtroppo non c’è più”

racconta. L’uomo era poliziotto e Anna si è ispirata a lui.

Stasera l’ultima puntata della fiction con Raoul Bova: cosa succederà?

C’è grande attesa per l’ultima puntata di Giustizia per tutti in onda stasera su Canale 5. Finalmente tutti i nodi verranno al pettine e si scoprirà chi ha ucciso Beatrice e fatto incastrare Roberto Beltrami. Per scoprirlo, però, proprio Roberto rischierà grosso e si metterà nei guai. Infatti c’è qualcuno, l’avvocato Bonetto, il padre di Victoria (Rocio Munoz Morales), che sembra non volere che il passato torni a galla. Ignara però della losca figura che potrebbe nascondere il padre, Victoria si avvicinerà sempre di più a Roberto il quale sembrerà ricambiare i suoi sentimenti.