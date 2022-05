Gli eredi della terra, colpo di scena nel finale: la seconda stagione si farà?

Finale mozzafiato per la serie tv spagnola: i colpi di scena si susseguono nell’ultima puntata

Si concluderà proprio oggi, domenica 1° maggio, la serie tv Gli eredi della terra. Nel nostro Paese trasmessa su Canale5, mentre nel resto del mondo distribuita su Netflix, la fiction spagnola ha rappresentato l’attesissimo sequel de La Cattedrale del Mare. I sei episodi inediti, teatro fin dalla primissima puntata di colpi di scena entusiasmanti, hanno fatto conoscere al pubblico il nuovo protagonista: Hugo Llor. A lui, interpretato dal fratello di Aitor Luna, è spettato l’arduo compito di sostituire Arnau Estanyol dopo l’atroce vendetta della famiglia Puig. Nell’ultima puntata, in onda proprio in queste ore sull’ammiraglia Mediaset, la trama giungerà ad un punto di svolta e proporrà un finale a dir poco avvincente.

Gli eredi della terra, ultima puntata: arriva la resa dei conti finale per tutti i protagonisti

Proprio come rivelano le anticipazioni sul finale, nell’ultima puntata Hugo Llor scoprirà che Mercè è la figlia di sua sorella Arsenda. Una rivelazione che colpirà da vicino anche Bernat Estanyol e che lo porterà a ripudiare sua moglie, poiché ritenuta figlia del diavolo. E’ così che l’uomo sposerà Marta Destorrent, ma l’unione si rivelerà un grosso errore. La moglie, infatti, inizierà ad avvelenare sia il piccolo Arnau che Mercè. Hugo, nel frattempo, scoprirà che Regina è la responsabile della scomparsa della ragazza ed è per questo che il protagonista, con l’immancabile aiuto di Caterina, si metterà sulle tracce della giovane. Proprio come anticipato da Aria Badmar, nell’ultima puntata succederà di tutto. Dopo aver scoperto la verità sull’avvelenamento, infatti, Bernat affronterà la famiglia Destorrent. Allo stesso modo, il pubblico scoprirà che non tutti i protagonisti avranno un lieto fine.

Gli eredi della terra 2 non si farà: ecco perché la fiction non avrà una seconda stagione

Sebbene la serie tv spagnola non si concluderà nel migliore dei modi per tutti i personaggi coinvolti, la storia è assolutamente autoconclusiva. A differenza de La Cattedrale del Mare, che ha visto il suo naturale sequel proprio ne Gli eredi della terra, il ciclo di romanzi di Idelfonso Falcones, a cui le serie sono ispirate, si conclude qui. Il successivo libro dell’autore, intitolato Il pittore di anime, sebbene ambientato ancora a Barcellona, compie un notevole salto temporale. Non essendoci continuità, dunque, la saga si conclude con l’ultima puntata in onda stasera su Canale5.