Grande Fratello Vip 7 cast: Alfonso Signorini vuole una famosa opinionista

Patrizia Groppelli nel cast della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini? L’ultima indiscrezione

Lunedì 19 settembre, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe iniziare su Canale 5 la nuova edizione del GF Vip. E nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del programma condotto dal noto direttore del magazine Chi sono già circolati i primi rumor sul cast. A tal proposito sull’ultimo numero del settimanale Oggi il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato che in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani ci sarebbe anche la popolare opinionista di Mattino e Pomeriggio 5: “Forse non tutti sanno che gli autori del reality stanno puntando su di lei…”

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7: la famosa opinionista accetterà di partecipare?

Alberto Dandolo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi, dopo aver rivelato che Alfonso Signorini e i suoi autori starebbero corteggiando Patrizia Groppelli per averla nel cast della prossima edizione del reality show, si è ovviamente chiesto se accetterà o meno di mettersi in gioco: “L’irrequieta Patrizia accetterà?” Chissà, intanto la compagna di Alessandro Sallusti, che anche martedì era ospite a Mattino 5 per esprimere la sua opinione su L’Isola dei Famosi, ha sempre dichiarato di aver rifiutato tutte le proposte di partecipare ai reality show. Stavolta riusciranno a strappare alla popolare e simpatica opinionista un sì? Sicuramente sarebbe una concorrente perfetta perchè con il suo bel caratterino potrebbe creare dinamiche infinite per la gioia degli autori e del conduttore.

GF Vip 7: nel cast potrebbe esserci anche la nuora di Gino Bramieri?

Sempre il giornalista del settimanale Oggi ha poi voluto far sapere ai tanti lettori che Lucia Bramieri pare starebbe facendo davvero carte false per partecipare al reality show di Alfonso Signorini. Si ricorda che proprio quest’ultima ha già partecipare alla versione nip del reality condotto da Barbara d’Urso. Riuscirà a convincerlo? Intanto la donna non ha attraversato un bel periodo ultimamente. Difatti quest’ultima una settimana fa circa ha annunciato sui social di essersi diretta in ospedale per fare una biopsia perchè è da tanti mesi che purtroppo non sta molto bene: “Mi sono sottoposta ad un esame molto fastidioso ed invasivo per accertamenti…”