Guenda Goria arrabbiata con Asia Valente: “Ha escluso Mirko dalla competizione”

L’atteggiamento di una pupa non è piaciuto a una ex gieffina: “Non ho visto rispetto”

Dopo l’ospitata a Pomeriggio 5, Guenda Goria ha ribadito sui social di essere arrabbiata con Asia Valente, per non essersi messa in gioco durante una prova della finalissima del programma di Italia Uno. L’ex gieffina tramite dei video condivisi sul suo profilo Instagram si è lamentata della modella: “Amici sapete che sono un po’ arrabbiata per come è andata la finale, e con la compagna di gioco di Mirko, di certo non con lui. Mi è dispiaciuto che abbia detto io non gioco, non condivido il fatto che uno si rifiuti di giocare nel momento in cui durante le prove uno possa anche improvvisare”. La figlia di Maria Teresa Ruta ha rincarato la dose:

“Nel momento in cui si è in due le decisioni vanno prese di coppia e sentire che ha detto io non gioco per cui automaticamente l’ha escluso dalla competizione non mi ha fatto piacere. Bisogna avere rispetto per il proprio compagno e io non l’ho visto“.

Guenda Goria delusa: “Mirko Gancitano meritava di arrivare al bagno di cultura finale”

Guenda Goria dopo aver preso parte a un nuovo appuntamento della trasmissione pomeridiana di Barbara d’Urso, oltre a demolire Flavia Vento durante un’ospitata al format condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti dicendo che non ha nessun talento, si è sfogata sui social criticando la scelta di Asia Valente di rifiutarsi di baciare il suo fidanzato durante una sfida della finale de La Pupa e il Secchione Show. L’ex gieffina ha elogiato il suo amato, non nascondendo la sua delusione per il fatto che non abbia potuto giocarsela sino alla fine a causa della sua pupa:

“E’ stato straordinario, un ragazzo che ha portato dei valori meravigliosi di altri tempi, che mi ha rispettato profondamente e ho apprezzato il coraggio, l’educazione e la signorilità con cui ha sempre parlato di me, e avuto a che fare con tutte le donne della casa. Penso che abbia dato talmente tanto a questo programma che avrebbe meritato di arrivare al bagno di cultura finale“

La figlia di Maria Teresa Ruta poi si è espressa sul trionfo di Maria Laura De Vitis: “Sono felicisisma che ha vinto perchè è una persona a cui voglio un sacco di bene”.

Mirko Gancitano, il rimprovero della fidanzata: “Avrebbe dovuto dare un bacio artistico”

Ieri a Pomeriggio 5, Francesco Chiofalo ha fatto sapere che la sua fidanzata è ancora arrabbiata con lui, anche per non essersi rifiutato di baciare la sua secchiona durante una prova della finalissima. A dire la sua facendo sapere di pensarla diversamente è stata la figlia di Amedeo Goria: “La cosa comica è che io sono arrabbiata con Mirko perchè il bacio non l’ha dato. Nel momento in cui si arriva alla finale bisogna giocarsela fino in fondo”. L’ex gieffina riferendosi a Asia Valente ha aggiunto: “Sono arrabbiata, ha preso la decisione senza confrontarsi, lui avrebbe dovuto dare un bacio artistico“.